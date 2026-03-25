Andrea Cambiaso wyceniony przez Juventus na 50 milionów euro

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okienka transferowego, które zbliża się wielkimi krokami. Mistrzowie Hiszpanii mają ogromne plany, ale na przeszkodzie stają im problemy finansowe. Głównym celem Dumy Katalonii jest wzmocnienie defensywy. Trop prowadzi do Serie A, ponieważ na ich celowniku znalazł się Andrea Cambiaso z Juventusu.

Tymczasem bardzo ciekawe doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin reprezentanta Włoch do FC Barcelony przekazuje Ekrem Konur. Otóż Juventus może zgodzić się na odejście Andrei Cambiaso. Ale pod jednym warunkiem. Stara Dama musi otrzymać ofertę w wysokości 50 milionów euro, bo właśnie na taką kwotę został wyceniony wychowanek Genoi.

Trudno spodziewać się, żeby FC Barcelony wydała tyle pieniędzy na ten ruch. Andrea Cambiaso przeżywa bardzo słabe miesiące i jest jednym z najsłabszych punktów Juventusu. Dlatego ta ogromna wycena jest zaskakująca. Warto zaznaczyć, że Włoch wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Oprócz Dumy Katalonii, również Manchester City i Real Madryt obserwują reprezentanta Italii.

W obecnym sezonie Andrea Cambiaso rozegrał 39 spotkań w koszulce Juventusu. Włoski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.