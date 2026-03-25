Walka o miliony widzów. Liga Mistrzów może zmienić dom

Nowy przetarg otwiera wielką grę o prawa

Liga Mistrzów aktualnie na polskim rynku jest emitowana na antenach CANAL+ oraz TVP. Wymienieni nadawcy mają możliwość transmitowania meczów z elitarnych rozgrywek do końca sezonu 2026/2027. Jeśli chodzi o Ligę Europy i Ligę Konferencji, to tę i następną edycję mogą transmitować stacje z grupy Polsat. Jednocześnie wystartował już przetarg na prawa telewizyjne do europejskich pucharów od kampanii 2027/2028 do sezonu 2030/2031. Konkretne informacje ujawnił Sport.pl.

Źródło podało, że bardzo realny scenariusz zakłada, iż prawami do pokazywania wymienionych rozgrywek zainteresowana jest platforma Paramount+. Na polskim rynku funkcjonuje ona pod marką SkyShowtime. Ponadto do walki o prawa telewizyjne do Ligi Mistrzów mają też przystąpić CANAL+ i Polsat, czego można było się spodziewać.

Paramount+ to platforma, która już zdążyła wywołać spore zamieszanie na rynku praw sportowych w Europie. Przede wszystkim zapewniła sobie transmisje spotkań Ligi Mistrzów w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. W związku z tym nie dziwi fakt, że chce podbić kolejny rynek.

Nie można też zapominać, że oprócz wymienionych nadawców duże ruchy wykonały także takie platformy jak DAZN czy Prime Video, których nie można lekceważyć. Wymienione serwisy zapewniły sobie konkretne prawa dotyczące europejskich pucharów m.in. w Niemczech, Włoszech czy Wielkiej Brytanii.