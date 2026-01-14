Zieliński porównany do wybitnego piłkarza! Co za słowa o Polaku

Piotr Zieliński przeżywa prawdopodobnie najlepszy okres w karierze, odkąd dołączył do Interu Mediolan. W programie Viva El Futbol opinią o Polaku podzielił się Antonio Cassano. Były piłkarz powiedział o nim, że to słabsza wersja Kevina De Bruyne'a.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński to słabsza wersja De Bruyne’a – uważa Cassano

Inter Mediolan na przestrzenii ostatnich miesięcy przeszedł jedną kluczową zmianę, którą widzi każdy. Za kadencji Cristiana Chivu rotacja składem jest duża. Gdy trenerem zespołu był Simone Inzaghi, często oglądaliśmy na boisku te same twarze w wyjściowej jedenastce. Włoski taktyk stawiał na sprawdzonych zawodników, przez co rezerwowi mieli zdecydowanie mniej okazji do zaprezentowania swoich zalet.

Jednym z takich piłkarzy był Piotr Zieliński, którego rola w zespole obecnie uległa zmianie. Reprezentant Polski częstą grą zapracował na zaufanie trenera, a co ważniejsze na pewne miejsce w pierwszym składzie. Antonio Cassano w programie Viva El Futbol chwalił 31-latka, zaznaczając, że dużo zyskał na zmianie szkoleniowca. Ponadto porównał go nawet do Kevina De Bruyne.

– Zieliński to słabsza wersja Kevina De Bruyne’a. Umie grać obiema nogami, wie jak strzelać gole i zaliczać asysty. Ma ogromną jakość. Stawiałbym na niego obok Sucicia i Calhanoglu. Zieliński jest bardzo dobry – powiedział Antonio Cassano w programie Viva El Futbol.

– Zasługa za występy Zielińskiego idzie do trenera. Gdybym miał kiedykolwiek być trenerem, chciałbym być jak Cristian Chivu, bo stawia na merytokrację. Wadą Simone Inzaghiego było to, że zawsze stawiał na tę samą trójkę w pomocy. Na przykład Zieliński cierpiał na tym. A w tym sezonie wszystko się zmieniło, gdy dostał okazje – dodał były piłkarz, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

W tym sezonie Zieliński ma na swoim koncie 24 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.