Barcelona zmienia plany. Jest decyzja ws. przyszłości napastnika

08:55, 12. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona zwlekała dotąd w temacie nowej umowy dla Ferrana Torresa. Klub zmienił plany i wkrótce przystąpi do rozmów. Celem jest zatrzymanie Hiszpana - informuje "Mundo Deportivo".

Hansi Flick i Ferran Torres
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Ferran Torres

Barcelona chce przedłużyć umowę z Ferranem Torresem

Barcelona po odejściu Roberta Lewandowskiego stara się o nowego napastnika. Celuje w piłkarza klasy światowej, który będzie liderem tej formacji w kolejnych latach. Wymarzonym nabytkiem Blaugrany pozostaje Julian Alvarez, ale realizacja tego ruchu graniczy z cudem. Atletico Madryt nie zamierza tracić swojej największej gwiazdy, a już na pewno nie będzie sprzedawać jej do któregoś z ligowych rywali. Odrzuciło już ofertę na poziomie 150 milionów euro od Realu Madryt.

Niezależnie od powodzenia tej operacji, Barcelona planuje również zatrzymać Ferrana Torresa. Miniony sezon był dla niego przełomowy – Hansi Flick dokonał kluczowej zmiany w hierarchii i to on grał częściej od Lewandowskiego. Zanotował też statystyki na poziomie 21 bramek i 3 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Duma Katalonii chce, aby jej podstawowym napastnikiem był ktoś lepszy, ale jednocześnie nie rezygnuje z 26-letniego Hiszpana. Będzie dla niego miejsce w drużynie na kolejny sezon. Z tego względu „Mundo Deportivo” informuje o zmianie nastawienia i planach na najbliższą przyszłość. Barcelona wkrótce rozpocznie rozmowy na temat nowej umowy Torresa. Obecna wygasa w 2027 roku.

Priorytetem samego zawodnika jest dalsza gra na Camp Nou, więc osiągnięcie porozumienia raczej nie będzie problemem. Do tej pory Barcelona rozważała sprzedaż Hiszpana, ale po rozstaniu z Lewandowskim nie może sobie na to pozwolić.

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