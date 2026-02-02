Zieliński ponownie zachwycił! Włosi nie mogą wyjść z podziwu

Inter Mediolan umocnił się na pozycji lidera Serie A. W 23. kolejce podopieczni Cristiana Chivu pokonali Cremonese (2:0). Wspaniały występ zaliczył Piotr Zieliński, co doceniły włoskie media.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński stał się gwiazdą Interu! Włoskie media zachwycone

Inter Mediolan rozpędził się na krajowym podwórku i pędzi po kolejne mistrzostwo Włoch. Cristian Chivu i spółka od momentu porażki z Milanem w derbach w listopadzie ubiegłego roku, nie przegrali ani jednego meczu w Serie A. Obecnie mają na swoim koncie serię jedenastu spotkań z rzędu bez porażki w lidze. W niedzielę pokonali bez problemów na wyjeździe Cremonese (2:0).

Ozdobą spotkania bez wątpienia był gol Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski huknął zza pola karnego, a bramkarz beniaminka nie miał szans na udaną interwencję. Było to już czwarte trafienie w lidze w tym sezonie, co oznacza, że pomocnik jest w połowie drogi do osiągnięcia najlepszego wyniku indywidualnego w karierze. Jego występem ponownie zachwycone były włoskie media.

– Gol w stylu Calhanoglu – wspaniały strzał z dystansu i bardzo dobra interpretacja roli rozgrywającego. Adaptacja nie była natychmiastowa, ale teraz Chivu ma znakomitego playmakera jako alternatywę dla Turka – napisał serwis SportMediaset.

– W Cremonie strzela czwartego gola w tym sezonie – oczywiście z udziałem Audero, ale to on ostatecznie „zamraża” mecz, uderzając prawą nogą zza pola karnego – pisze Calciomercato.

– Gra inteligentnie i perfekcyjnie. Strzałem z lewej nogi ustala wynik na 2:0 dla Nerazzurrich. Nadawał tempo, kontrolował grę, pokazał osobowość. Chivu go odrodził – pisze włoski Eurosport.

– Strzela kolejnego gola. Jest zawodnikiem, który daje przewagę w tym sezonie. Prawie nikt nie pamięta o nieobecności Calhanoglu – ocenia FcInter1908.it

Jak dotąd Piotr Zieliński ma 30 meczów w tym sezonie, w których zdobył 5 goli i zanotował 2 asysty.