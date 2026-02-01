Piotr Zieliński wpisał się na listę strzelców w meczu z Cremonese. Polak dał Interowi Mediolan trafienie w 31. minucie, kiedy oddał niezwykle silny, a do tego precyzyjny strzał z dystansu. Kapitalne trafienie pomocnika Nerazzurich.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński z golem w meczu Cremonese – Inter

Inter Mediolan swoje kolejne spotkanie ligowe rozgrywa w niedzielę. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu mierzą się na wyjeździe z US Cremonese. Od pierwszych minut w składzie wyjściowym gościu oglądamy oczywiście Piotra Zielińskiego. Dla Nerazzurrich był to idealny mecz, aby dopisać do swojego dorobku trzy punkty i umocnić się na fotelu lidera. Wicemistrzowie Włoch przed pierwszym gwizdkiem byli zdecydowanym faworytem.

Rywalizacja w Cremonie idealnie rozpoczęła się dla Interu Mediolan, który szybko objął prowadzenie. W 16. minucie na listę strzelców wpisał się Lautaro Martinez. Po pół godzinie gry drużyna Cristiana Chivu mogła tego dnia po raz drugi cieszyć się z trafienia. Tym razem do siatki trafił Piotr Zieliński. Polak potwierdził, że jest w znakomitej formie.

𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀𝐙𝐎! 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋 𝐙𝐈𝐄𝐋𝐀! 💣⚽️🔥



Piotrze Zieliński – co Ty robisz?! 🤯🇵🇱 Fantastyczne trafienie Polaka w meczu z Cremonese, klasa światowa ✨👏 pic.twitter.com/ih6Apg0dXi — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 1, 2026

Piotr Zieliński przyjął podanie od Luisa Henrique w znacznej odległości od bramki. Reprezentant Polski długo się nie zastanawiał i oddał potężny strzał na bramkę. Precyzja pomocnika Interu Mediolan nie zawiodła i wyszedł cudowny gol. Emil Audero, bramkarz rywali, w tej sytuacji, nie miał kompletnie nic do powiedzenia.

Niedzielny gol Piotra Zielińskiego było jego piątym trafieniem w tym sezonie. Polak zaliczył jeszcze dwie asysty. A takie statystyki udało mu się uzbierać w 30. występach w koszulce Interu Mediolan.