Juventus chce pozyskać spadkowicza z Premier League

Juventus może dokonać niespodziewanego transferu. Stara Dama jest bowiem zainteresowana Soungoutou Magassą, który spadł z West Hamem United do Championship.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Soungoutou Magassa na radarze Juventusu

Juventus podczas obecnego letniego okienka transferowego pozyskał już Randala Kolo Muaniego, Jeffa Ekhatora oraz Kerima Alajbegovicia. Niewykluczone jednak, że włoski klub dokona jeszcze jednego wzmocnienia swojego składu. Z najnowszych informacji medialnych wynika bowiem, iż na celownik Starej Damy trafił zawodnik spadkowicza z Premier League.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, Juventus bacznie obserwuje bowiem sytuację Soungoutou Magassy. 22-letni defensywny pomocnik na co dzień występuje w West Hamie United, który nie zdołał utrzymać się w Premier League. Młody Francuz nie chce występować na drugim poziomie rozgrywkowym w Championship, dlatego bez wątpienia byłby otwarty na przenosiny do Turynu.

Młodzieżowy reprezentant Francji przywdziewa koszulkę ekipy Młotów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeprowadził się na London Stadium za 17 milionów euro z AS Monaco. Magassa w poprzedniej kampanii rozegrał 26 meczów, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 190 centymetrów piłkarza na mniej więcej 20 milionów euro. Jego umowa jest ważna do 2031 roku.