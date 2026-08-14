Obrońca Chelsea blokuje transfer do Napoli. Niespodziewany zwrot

Napoli chce sprowadzić Benoita Badiashile przed pierwszym meczem nowego sezonu Serie A. Według "Sky Sport Italia" i "L'Equipe" finalizacja transferu obrońcy Chelsea jednak się opóźnia.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dwie przeszkody na drodze do transferu

Napoli osiągnęło już porozumienie z Chelsea w sprawie warunków całej operacji. Włoski klub ma zapłacić trzy miliony euro za wypożyczenie oraz kolejny milion w ramach bonusu. W umowie znajdzie się również opcja wykupu Badiashile za 27 milionów euro.

Problem w tym, że 25 letni obrońca nadal nie otrzymał zgody na podróż do Włoch. Dopiero po niej będzie mógł przejść testy medyczne. Jeszcze w czwartek źródła z Włoch, Anglii oraz Francji informowały, że porozumienie zostało osiągnięte.

Pierwsza przeszkoda dotyczy dodatkowego miliona euro. Według Sky Sport Italia prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis musi zaakceptować warunki wypłaty tego bonusu. Nie był on częścią pierwotnego porozumienia. Koszt całej operacji wzrósł więc wyraźnie względem propozycji wynoszącej 18 do 20 milionów euro, o której informowano kilka dni wcześniej.

Pojawił się jednak również problem po stronie samego zawodnika. Według L’Equipe Badiashile nie zaakceptował jeszcze warunków indywidualnego kontraktu. Francuz ma także nie być całkowicie przekonany do przenosin do Napoli. To może okazać się kluczową kwestią przed finalizacją transakcji.

Chelsea sprowadziła Badiashile z AS Monaco w styczniu 2023 roku za 38 milionów euro. W poprzednim sezonie obrońca rozegrał jednak tylko 16 oficjalnych spotkań. Napoli liczy, że wszystkie przeszkody uda się szybko przezwyciężyć i zawodnik będzie dostępny już na inaugurację Serie A.