Memphis Depay szuka nowego zespołu. Może zostać w Brazylii

Memphis Depay rozstał się z Corinthians, ale może kontynuować swoją karierę w lidze brazylijskiej. Jak podaje Ekrem Konur, zainteresowanie holenderską gwiazdą wykazują Fluminense i Flamengo.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Fluminense i Flamengo zabiegają o Memphisa Depaya

Memphis Depay kilkanaście dni temu rozstał się z Corinthians. Umowa między stronami wygasła wraz z końcem lipca i nie została przedłużona. Mimo że klub z Sao Paulo rzekomo zapewniał holenderskiego napastnika o kontynuowaniu współpracy, to ostatecznie wycofał się z tego pomysłu z powodów finansowych. Z tego powodu sam zawodnik podobno zamierza wejść na drogę prawną z włodarzami brazylijskiego klubu.

W międzyczasie Depay szuka nowego zespołu. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 112-krotny reprezentant Holandii może kontynuować swoją karierę w lidze brazylijskiej. Choć Gremio nie jest nim zainteresowane, to transfer doświadczonego piłkarza rozważają Fluminense oraz Flamengo. Oba kluby mogą wkrótce rozpocząć konkretne rozmowy z zawodnikiem. Sprawa powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Holenderski gwiazdor przywdziewał koszulkę Corinthians od września 2024 roku, kiedy przeniósł się na Neo Quimica Arenę na zasadzie wolnego transferu z Atletico Madryt. Były zawodnik Barcelony, Manchesteru United, Olympique’u Lyon oraz PSV Eindhoven w ostatniej kampanii rozegrał 14 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową snajpera na około 10 milionów euro.