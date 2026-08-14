Manchester United interesuje się byłym napastnikiem Barcelony

23:43, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Vitor Roque może zaliczyć powrót do Europy. Jak podaje Ekrem Konur, Manchester United bacznie monitoruje sytuację byłego napastnika Barcelony.

Vitor Roque
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque przyciągnął uwagę Manchesteru United

Vitor Roque nie sprawdził się w Europie podczas pobytu w Barcelonie. 21-letni napastnik najwidoczniej zbyt wcześnie opuścił swoją ojczyznę, co poskutkowało szybkim powrotem do Brazylii. Snajper z Kraju Kawy może jednak wkrótce otrzymać kolejną szansę na Starym Kontynencie. Piłkarz Palmeiras wzbudza bowiem coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie Roque ma między innymi Manchester United. Czerwone Diabły bacznie monitorują postępy młodego brazylijskiego snajpera i rozważają jego sprowadzenie.

Angielski gigant musi jednak pokonać ligowych rywali – Arsenal oraz Tottenham Hotspur – w walce o podpis utalentowanego 21-latka. Rywalizacja o jego usługi zapowiada się bardzo interesująco.

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Dwukrotny reprezentant Canarinhos przywdziewa koszulkę Palmeiras od lutego 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Parque Antartica za 25,5 miliona euro ze wspomnianej wyżej Barcelony. W swoim piłkarskim CV ma również Real Betis, Club Athletico Paranaense oraz Cruzeiro Belo Horizonte. Filigranowy snajper w barwach ekipy Verdao rozegrał łącznie 80 meczów, zdobył 26 bramek i zaliczył 7 asyst. Jego obecna wartość rynkowa wynosi 38 milionów euro.