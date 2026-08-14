AC Milan skreślił reprezentanta Francji. Musi szukać sobie nowego klubu

Youssouf Fofana nie znajduje się w planach nowego trenera Milanu, Rubena Amorima. Mediolański klub wystawił go na listę transferową - podaje gazeta Daily Mail.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Youssouf Fofana na wylocie z Milanu

AC Milan przebudowuje swój skład podczas obecnego letniego okienka transferowego. Zespół Rossonerich opuścili już Ismael Bennacer, Alex Jimenez, Alvaro Morata, Lorenzo Colombo, Tommaso Pobega, Zachary Athekame oraz Niclas Fuellkrug. Kolejni w kolejce są między innymi Fikayo Tomori, Christopher Nkunku czy Santiago Gimenez. Władze włoskiego klubu zamierzają jeszcze bardziej odmłodzić i przemodelować kadrę.

Jak dowiedział się dziennik „Daily Mail”, na wylocie z Mediolanu jest również Youssouf Fofana. Według wspomnianej gazety trener drużyny z Lombardii – Ruben Amorim – nie widzi miejsca dla 27-letniego defensywnego pomocnika w swoim zespole. Francuz może więc tego lata zmienić otoczenie, a zainteresowanie jego usługami wykazują między innymi Crystal Palace, Nottingham Forest oraz Everton.

25-krotny reprezentant Francji przywdziewa koszulkę Milanu od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na San Siro za 26 milionów euro z AS Monaco. W poprzedniej kampanii rozegrał 36 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Fofanę na 23 miliony euro, więc mediolańczycy mogą liczyć na podobny zarobek. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.