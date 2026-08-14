Roma chce gwiazdę Arsenalu. Milan obserwuje sytuację

Gabriel Martinelli nie zamierza przenosić się z Arsenalu do Galatasaray. Według Davida Ornsteina decyzja Brazylijczyka może otworzyć przed Romą zupełnie nową możliwość transferową.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Roma może ruszyć po gwiazdę Arsenalu

Gabriel Martinelli znalazł się na celowniku Galatasaray, które miało przygotować ofertę w wysokości około 45 milionów euro. Taki kierunek nie interesuje jednak skrzydłowego Arsenalu. David Ornstein z The Athletic przekazał po kontakcie z otoczeniem zawodnika, że Brazylijczyk nie zamierza dołączać do mistrza Turcji.

Taki rozwój wydarzeń może okazać się szczególnie istotny dla Romy. Włoski klub prowadził zaawansowane rozmowy dotyczące Rodrigo Mory z FC Porto. Operacja o wartości około 50 milionów euro znalazła się jednak na krawędzi upadku. Problemem pozostają warunki, które miały zmienić opcję wykupu Portugalczyka w obowiązek.

W przypadku fiaska tych negocjacji Roma może skierować uwagę właśnie na Martinellego. Sytuacja robi się tym ciekawsza, że Galatasaray również zainteresowało się Morą. Turcy mogą więc spróbować pozyskać zawodnika FC Porto po tym, jak Martinelli odrzucił możliwość przeprowadzki do Stambułu.

Decyzja Brazylijczyka jest również dobrą wiadomością dla Milanu. Rossoneri liczą, że Galatasaray zainteresuje się Rafaelem Leao. Sprowadzenie skrzydłowego Arsenalu mogłoby znacząco ograniczyć szanse na przeprowadzenie takiej operacji.

Milan jest gotowy ułatwić odejście swojego zawodnika przed zamknięciem okna. Początkowo klub oczekiwał za Leao 50 milionów euro oraz kolejnych 10 milionów w bonusach. Rossoneri mieli jednak obniżyć swoje wymagania. Brak transferu Martinellego do Galatasaray sprawia, że zarówno Milan, jak i Roma mogą teraz z większą uwagą obserwować kolejne ruchy tureckiego klubu.