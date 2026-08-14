Nkunku na wylocie z Milanu. Może trafić do niemieckiego giganta

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Borussia Dortmund interesuje się Christopherem Nkunku

Christopher Nkunku najprawdopodobniej opuści AC Milan podczas obecnego letniego okienka transferowego. Trener drużyny Rossonerich – Ruben Amorim – nie liczy bowiem na 28-letniego napastnika. Portugalski szkoleniowiec skreślił Francuza i polecił włoskiemu klubowi wystawienie go na listę transferową. Wszystko wskazuje więc na to, że zawodnik wkrótce zmieni otoczenie.

Nkunku nie powinien narzekać na brak zainteresowania. Jak dowiedział się dziennik „L’Equipe”, chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Borussia Dortmund. Niemiecki gigant szuka wzmocnienia linii ataku i zainteresował się reprezentantem Francji. Potentat z Signal Iduna Park będzie jednak musiał pokonać konkurencję w postaci byłego klubu piłkarza, czyli Lipska oraz Barcelony.

Mierzący 177 centymetrów napastnik występuje w barwach Milanu od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił na San Siro z Chelsea za 37 milionów euro. Jego pobyt w Lombardii trudno uznać za udany. Nkunku rozegrał dotąd 35 meczów, zdobył osiem bramek i zaliczył trzy asysty. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia filigranowego atakującego na 25 milionów euro.