Zieliński na ustach mediów. Włosi piszą o wielkiej przemianie

Piotr Zieliński w ostatnim czasie notuje bardzo dobre występy, a do tego dokłada liczby. Można powiedzieć, że to renesans formy po słabszym początku kampanii. O przemianie pisze Corriere dello Sport.

LE PICTORIUM/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński w dobrej formie

Piotr Zieliński to bez cienia wątpliwości jeden z tych piłkarzy, od którego bardzo dużo zależy w reprezentacji Polski. Z tego też powodu zawsze zastanawiamy się, czy będzie on regularnie występował w barwach Interu Mediolan, czy też jednak zasiądzie na ławce rezerwowych. W ostatnim czasie jednak można być optymistą, bowiem Polak nie tylko dobrze się prezentuje, ale dokłada do tego liczby w ważnych meczach.

Przede wszystkim mowa tu chociażby o ostatnim trafieniu w Lidze Mistrzów. To powoduje, że zyskuje on w oczach nie tylko kibiców oraz mediów, ale także trenera. A trzeba przecież powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu mówiło się sporo o możliwym odejściu Zielińskiego z Interu Mediolan i to nawet zimą. Dlatego teraz cieszyć może jego forma i to, jak opisują ją media we Włoszech, które zwracają uwagę na renesans popularnego „Zielka”.

– W pierwszym roku w barwach Interu był duchem.. Zieliński jest jednym z tych piłkarzy, którzy muszą czuć się w centrum drużyny. Chivu miał na tyle inteligencji, by to zrozumieć – pisze włoski serwis Corriere dello Sport.

Piotr Zieliński w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 15 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Na murawie spędził nieco ponad 580 minut.

