Kadra Panamy na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Panamy na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Thomasa Christiansena, listę powołanych oraz terminarz meczów Panamy w grupie L.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cecilio Waterman

Kadra Panamy na mundial 2026

Reprezentacja Panamy poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 26 maja. Selekcjoner Thomas Christiansen wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Luis Mejia (Nacional), Orlando Mosquera (Al Fayha), Cesar Samudio (Marathon)

Obrońcy: Eric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Saprissa), Michael Amir Murillo (Besiktas), Roderick Miller (Turan Tovuz), Andres Andrade (LASK), Cesar Blackman (Slovan Bratysława), Jose Cordoba (Norwich), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Edgardo Farina (Pari Niżny Nowogród)

Pomocnicy: Anibal Godoy (San Diego), Alberto Quintero (Plaza Amador), Yoel Barcenas (Mazatlan), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Jose Luis Rodriguez (Juarez), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Cesar Yanis (Cobresal), Carlos Harvey (Minnesota Utd), Azarias Londono (Universidad Catolica)

Napastnicy: Jose Fajardo (Universidad Catolica), Ismael Diaz (Leon), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Tomas Rodriguez (Saprissa)

Selekcjoner: Thomas Christiansen

Z kim gra Panama w grupie MŚ 2026?

Panamczycy rywalizują w grupie L. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Ghaną. Drugim przeciwnikiem będzie Chorwacja, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Anglia.

Terminarz reprezentacji Chorwacji w grupie L:

18 czerwca 2026, godz. 01:00 – Ghana – Panama (Toronto),

24 czerwca 2026, godz. 01:00 – Panama – Chorwacja (Toronto),

27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Panama – Anglia (East Rutherford/New Jersey)

Drużyna prowadzona przez Thomasa Christiansena będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Ghaną i Chorwacją zostaną rozegrane w Toronto, a pojedynek z Anglią zaplanowano w East Rutherford/New Jersey.