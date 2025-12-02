Co dalej z Lewandowskim i Rashfordem? Wyciekły scenariusze dla Barcelony

FC Barcelona zbliża się do momentu, gdy będzie musiała podjąć decyzję w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda. Ciekawe wieści podał "The Athletic".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Rashford wróci do Man Utd, a Lewandowski bez zmian? „The Athletic” ujawniło plany

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o kolejne mistrzostwo La Liga. Nowe informacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda przekazał „The Athletic”, prognozując konkretne scenariusze dotyczące zawodników.

Źródło podało, że na dzisiaj mało prawdopodobny jest wariant, aby Katalończycy parafowali nowy kontrakt z Robertem Lewandowskim. 37-latek ma umowę ważną z Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Chociaż w porozumienia jest opcja przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy.

Jeśli chodzi natomiast o plany klubu z Camp Nou względem angielskiego skrzydłowego, to w tym przypadku Barcelona nie ma chęci, aby przedłużyć pobyt Rashforda w klubie. W związku z tym, kiedy czas wypożyczenia piłkarza dobiegnie końca, reprezentant Anglii ma wrócić do Manchesteru United.

Z kolei w trakcie letniej sesji transferowej Barca ma powalczyć o pozyskanie nowego środkowego defensora. Tym samym na dzisiaj ma to być jeden z głównych planów transferowych ekipy z La Liga.

Lewandowski jest w Barcelonie od lata 2022 roku. Jak na razie rozegrał w hiszpańskiej drużynie 162 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 109 bramek i zaliczył 21 asyst. Z kolei Rashford strzelił sześć goli i zaliczył dziewięć kluczowych podań w 18 spotkaniach Blaugrany.

Barcelona we wtorek 2 grudnia rozegra swoje kolejne spotkanie w La Liga, mierząc się z Atletico Madryt. Mecz odbędzie się w ramach 19. kolejki ligi hiszpańskiej. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Prezydent Napoli porównał Serie A do NBA i skrytykował system