„Wisła Kraków jest w stanie zapłacić więcej”. Interesują się piłkarzem Wisły Płock

Wisła Kraków jest jednym z kilku klubów, które są zainteresowane piłkarzem Wisły Płock. Na radarze znalazł się Żan Rogelj. Jak podaje serwis portalplock.pl, Biała Gwiazda jest w stanie zapłacić więcej niż Nafciarze.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Żan Rogelj w kręgu zainteresowań Wisły Kraków

Żan Rogelj latem tamtego roku został wypożyczony przez Wisłę Płock z belgijskiego Charleroi. W umowie znalazła się klauzula odstępnego w wysokości 400 tysięcy euro. Mimo dobrego sezonu zawodnika Nafciarze zdecydowali, że nie skorzystają z opcji wykupu piłkarza. Jest to o tyle dziwna decyzja, że kwota miała zostać rozłożona na raty, więc nie stanowiłaby dużego obciążenia dla klubu.

Z informacji portalplock.pl wynika, że termin na aktywowanie klauzuli minął, więc Rogelj wróci niebawem do Charleroi. W Belgii nie ma jednak co liczyć na regularną grę, a biorąc pod uwagę wygasający kontrakt w połowie 2027 roku, raczej będą chcieli się go pozbyć.

Źródło sugeruje, że istnieje szansa na rozwiązanie kontraktu z piłkarzem. Wtedy Wisła Płock miałaby złożyć mu ofertę i ściągnąć w ramach wolnego transferu. Sam zawodnik jest pozytywnie nastawiony na kontynuowanie kariery w ekipie Nafciarzy. Natomiast zainteresowanie 26-latkiem jest dużo większe. Słoweńskim skrzydłowym interesuje się m.in. Wisła Kraków. Podobno krakowski klub jest w stanie zaproponować większe pieniądze w ramach kontraktu indywidualnego niż Wisła Płock. Rogelj preferuje jednak obecny zespół.

Przyszłość skrzydłowego pozostaje pod znakiem zapytania. Michał Wiśniewski z portalplock.pl pisze, że negocjacje trwają, więc można spodziewać się, że niebawem Słoweniec będzie wiedział, gdzie zagra w przyszłym sezonie. W minionych rozgrywkach strzelił 3 gole i 2 asysty w 26 meczach.