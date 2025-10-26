Zieliński może opuścić Inter! Zainteresowanie z Premier League

Piotr Zieliński już w styczniowym okienku może opuścić Inter Mediolan. Polak może wylądować w Premier League. Znalazł się bowiem na celowniku Leeds United - informuje "Football Insider".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Leeds United chce Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński od ponad roku jest piłkarzem Interu Mediolan. Dotychczasowa przygoda Polaka na Stadio Giuseppe Meazza nie jest specjalnie udana. 31-latek rzadko przypomina tego samego piłkarza, który błyszczał w koszulce SSC Napoli. Od pewnego czasu pojawiają się w mediach artykuły łączące naszego reprezentanta z innymi zespołami.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Piotra Zielińskiego przekazuje „Football Insider”. Okazuje się bowiem, że reprezentant Polski może faktycznie opuścić szeregi Interu Mediolan. I to już w styczniowym okienku transferowym. Przyszłość 31-latka może być pisana na boiskach Premier League, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Leeds United.

Angielski zespół poszukuje wzmocnień na kilku pozycjach. W tym właśnie w środku pola. Popularne Pawie biorą pod uwagę transfer Piotra Zielińskiego, ponieważ zawodnik nie znajduje się w planach Interu Mediolan. Jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta, to Nerazzurri są gotowi ją rozważyć. Leeds United zatem może przechwycić polskiego pomocnika.

Piotr Zieliński w obecnym sezonie rozegrał osiem spotkań w koszulce Interu Mediolan. Zawodnik urodzony w Ząbkowicach Śląskich ma na koncie jedną asystę. Udało mu się ją zaliczyć w spotkaniu ligowym przeciwko Juventusowi.