Piotr Zieliński nie będzie kontynuował kariery w Napoli. Latem ma przenieść się do Interu Mediolan. "La Gazzetta dello Sport" sugeruje, że Zieliński może zostać odstawiony od składu Napoli.

fot. Imago/LaPresse Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński będzie w przyszłym sezonie grać dla Interu Mediolan

Napoli zostało poinformowane o udanych negocjacjach między Polakiem a klubem z Mediolanu

“La Gazzetta dello Sport” sugeruje, że Zieliński może zostać odstawiony od składu Napoli

Zieliński zostanie ukarany? Napoli może go odsunąć od składu

Piotr Zieliński po sezonie ma opuścić Napoli i związać się z Interem Mediolan. Choć w tej sprawie wciąż brakuje oficjalnego potwierdzenia, media od pewnego czasu są jednogłośne. Reprezentant Polski długo prowadził rozmowy z mistrzem Włoch, lecz strony nie były w stanie się porozumieć, dlatego utknęły one w martwym punkcie. Jednocześnie nad transferem intensywnie pracował Inter, który przedstawił Zielińskiemu najkorzystniejszą ofertę.

W ciągu najbliższych tygodni cała operacja powinna zostać sfinalizowana. Kontrakt Zielińskiego wygasa wraz z końcem czerwca, więc już teraz może podpisać porozumienie z nowym klubem. Inter proponuje Polakowi czteroletni kontrakt, zaś Napoli chciało związać się krótkoterminowo.

Napoli zostało poinformowane przez włodarzy Interu, że udało się dojść do porozumienia z Zielińskim. “La Gazzetta dello Sport” sugeruje, że w ramach “zemsty” Azzurri mogą wycofać Polaka z listy uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów. Przewidują również, że do końca sezonu będzie przesiadywał głównie na ławce rezerwowych lub trybunach.

