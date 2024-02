Legia Warszawa poinformowała, że drużynę wzmacnia 22-letni Qendrim Zyba. Do Wojskowych pomocnik dołącza w ramach wypożyczenia z opcją wykupu.

fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa wzmocniła się po odejściu Bartosza Slisza

Do klubu trafił 22-letni Quendrim Zyba

Wojskowi sprowadzili go w ramach wypożyczenia z opcją wykupu

Legia sfinalizowała transfer pomocnika

Legia Warszawa poważnie osłabiła środek pola rozstaniem z Bartoszem Sliszem, który w ramach transferu gotówkowego przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Choć zapowiadano, że następca reprezentanta Polski do stolicy zimą nie zawita, ostatecznie ta pozycja została wzmocniona. W piątek potwierdzono, że do Legii dołączył Qendrim Zyba.

Wojskowi pierwotnie mieli wykupić 22-letniego reprezentanta Kosowa, jednak po testach medycznych pojawiły się wątpliwości związane z jego stanem zdrowia. Ostatecznie postanowiono go wypożyczyć z opcją pierwokupu i kontraktu na 2,5 roku.

Od 2022 roku Zyba grał dla rodzimego FC Ballkani. W tym sezonie zaliczył sześć występów w Lidze Konferencji. Sprawdził się także w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie strzelił nawet bramkę.

Qendrim Zyba grał bardzo dużo i regularnie w swoim klubie, zebrał doświadczenie w europejskich pucharach i jest reprezentantem kraju. Przychodzi do nas w bardzo dobrym dla piłkarza wieku. Jest playmakerem, jego profil – dobrze atakuje, ale też broni – pasuje do naszego ustawienia 1-3-4-3 – zaznacza dyrektor sportowy Wojskowych.

Zobacz również: To następca Grabary. Kopenhaga pozyskała bramkarza