Zieliński doceniony we Włoszech. Ależ słowa i forma Polaka

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński pozytywnie oceniony po kolejnym meczu

Piotr Zieliński z całą pewnością nie miał łatwego początku w zespole Interu Mediolan, gdy przychodził do niego w lipcu 2024 roku. Z czasem jednak jego pozycja zaczęła rosnąć i trzeba przyznać, że w tym sezonie jest jednym z najlepszych graczy drużyny Chivu. Wielu uważa także, że to najlepszy okres reprezentanta Polski w karierze, lepszy nawet od tego, w którym zdobywał z SSC Napoli mistrzostwo Włoch, a to już wiele mówi.

Właściwie nie ma spotkania, w którym Zieliński nie zaliczyłby jakiegoś kluczowego zagrania. Poza tym doskonale radzi sobie on w kluczowych momentach i kibice oraz dziennikarze we Włoszech doceniają jego wkład. Tak też było po ostatnim meczu z Lecce, który Inter wygrał pewnie, 2:0. Tamtejsze media pozytywnie oceniły występ reprezentanta Polski, który rozegrał cały mecz.

– Zbyt ważny, by go ignorować, zwłaszcza pod nieobecność Barelli i Calhanoglu. Kompas pomocy Interu, przyspiesza i zwalnia grę według własnego uznania. Wybija piłkę z naturalną i rozbrajającą precyzją – napisał serwis „Tuttomercatoweb”, przyznając Polakowi notę 6,5.

– Z techniczną czystością, która go wyróżnia, nawet jeśli w pierwszej połowie nie udaje mu się zbytnio wchodzić w akcje ofensywne. Bardziej stara się w przerwie, kiedy drużyny się rozciągają – dodał z kolei serwis „Calciomercato”, przyznając pomocnikowi notę 7.

