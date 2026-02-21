Żukowski z kapitalnym występem i cudownym golem. To za mało! [WIDEO]

22:47, 21. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mateusz Żukowski sprawił, że znowu jest o nim głośno. Po trwającej jeden mecz ciszy polski napastnik zanotował wielki występ w starciu z Schalke. Jednak Magdeburg nie zdołał zatrzymać ekipy walczącej o awans do Bundesligi.

Edin Dżeko i Mateusz Żukowski (FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg)
Obserwuj nas w
dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko i Mateusz Żukowski (FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg)

Żukowski znowu jest wielki

Trwa walka o tytuł króla strzelców 2. Bundesligi. Dosyć niespodziewanie bierze w niej udział Mateusz Żukowski. Napastnik Magdeburga do sobotniego meczu z Schalke przystępował z dorobkiem dziewięciu goli. Na Veltins Arena spotkały się drużyny o zupełnie odmiennych celach. Gospodarze biją się o awans do niemieckiej elity, natomiast goście marzą o utrzymaniu na jej zapleczu.

Schalke wyszło na prowadzenie w 15. minucie za sprawą samobójczego trafienia Jeana Hugoneta. Dwie minuty później na tablicy wyników widniał remis – Alexander Nollenberger skorzystał z dogrania Żukowskiego. A w 39. minucie Dominika Reimanna pokonał Edin Dżeko, gwiazdor Die Königsblauen.

Po zmianie stron padło aż pięć bramek, w tym trzy dla gospodarzy i dwie dla gości, obie autorstwa polskiego napastnika. W 53. minucie 24-latek popisał się cudownym uderzeniem z 16. metra – Kevin Muller nie miał szans zatrzymać perfekcyjnego strzału z powietrza. Pół godziny później Żukowski nie pomylił się z 11. metra i cieszył się z 11. gola w tym sezonie.

Schalke ostatecznie wygrało 5:3 i po 23 meczach ma na koncie 46 punktów. Ekipa z Gelsenkirchen prowadzi w ligowej tabeli z przewagą jednego oczka nad Darmstadt. Natomiast Magdeburg z dorobkiem 23 punktów jest szesnasty.

FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg 5:3 (2:1)

Hugonet 15′ (sam.), Dżeko 39′, Karaman 49′, 69′, Ljubicić 65′ – Nollenberger 17′, Żukowski 53′, 84′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź