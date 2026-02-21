Mateusz Żukowski sprawił, że znowu jest o nim głośno. Po trwającej jeden mecz ciszy polski napastnik zanotował wielki występ w starciu z Schalke. Jednak Magdeburg nie zdołał zatrzymać ekipy walczącej o awans do Bundesligi.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko i Mateusz Żukowski (FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg)

Żukowski znowu jest wielki

Trwa walka o tytuł króla strzelców 2. Bundesligi. Dosyć niespodziewanie bierze w niej udział Mateusz Żukowski. Napastnik Magdeburga do sobotniego meczu z Schalke przystępował z dorobkiem dziewięciu goli. Na Veltins Arena spotkały się drużyny o zupełnie odmiennych celach. Gospodarze biją się o awans do niemieckiej elity, natomiast goście marzą o utrzymaniu na jej zapleczu.

Schalke wyszło na prowadzenie w 15. minucie za sprawą samobójczego trafienia Jeana Hugoneta. Dwie minuty później na tablicy wyników widniał remis – Alexander Nollenberger skorzystał z dogrania Żukowskiego. A w 39. minucie Dominika Reimanna pokonał Edin Dżeko, gwiazdor Die Königsblauen.

𝐀𝐋𝐄 𝐎𝐍 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐖 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐄! ⚡



Kolejny gol 🇵🇱 Mateusza Żukowskiego w 2. Bundeslidze! ⚽ I to jaki, wooow! 🤩 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/6iEvbtjDk2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 21, 2026

Po zmianie stron padło aż pięć bramek, w tym trzy dla gospodarzy i dwie dla gości, obie autorstwa polskiego napastnika. W 53. minucie 24-latek popisał się cudownym uderzeniem z 16. metra – Kevin Muller nie miał szans zatrzymać perfekcyjnego strzału z powietrza. Pół godziny później Żukowski nie pomylił się z 11. metra i cieszył się z 11. gola w tym sezonie.

Schalke ostatecznie wygrało 5:3 i po 23 meczach ma na koncie 46 punktów. Ekipa z Gelsenkirchen prowadzi w ligowej tabeli z przewagą jednego oczka nad Darmstadt. Natomiast Magdeburg z dorobkiem 23 punktów jest szesnasty.

FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg 5:3 (2:1)

Hugonet 15′ (sam.), Dżeko 39′, Karaman 49′, 69′, Ljubicić 65′ – Nollenberger 17′, Żukowski 53′, 84′