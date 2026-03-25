Zalewski ujawnił, kto był jego idolem. Teraz grają razem w reprezentacji

Nicola Zalewski przyznał, że gdy był mały, jego idolem był Piotr Zieliński. Dziś razem grają w reprezentacji Polski. Na kanale Foot Truck nie szczędził pochwał w stronę kolegi z drużyny.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zieliński był idolem Zalewskiego

Nicola Zalewski na chwilę przed startem baraży o awans na Mistrzostwa Świata udzielił wywiadu, w którym zdradził, kto był jego idolem w dzieciństwie. Zawodnik Atalanty potwierdził, że jako młody chłopak podziwiał grę Piotra Zielińskiego. Dziś obaj grają w reprezentacji Polski, a przez krótki czas razem dzielili szatnię Interu Mediolan. Między zawodnikami mimo różnicy wieku wywiązała się szczególna więź.

– Był moim idolem, jak byłem mały. Oglądałem mecze reprezentacji i zawsze przyglądałem się tym, którzy byli najlepsi technicznie. Myślę, że teraz jest najlepszy w Serie A – powiedział Nicola Zalewski na kanale Foot Truck.

– Wziął mnie pod opiekę w kadrze, dlatego mamy taką relację. Gdy przyjechałem tu pierwszy raz, od razu się zakumplowaliśmy – dodał.

Polska o awans na mundial powalczy już w czwartek (26 marca). W półfinale zmierzymy się z Albanią. Nicola Zalewski nie będzie mógł zagrać, ponieważ jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Dopiero w ewentualnym finale będzie mógł pomóc kolegom na boisku. W tym sezonie 24-latek jest jednym z liderów La Dei. Łącznie rozegrał 34 mecze, w których zdobył 2 gole i zaliczył 7 asyst.

Zalewski zagrał 33 mecze z orzełkiem na piersi, zdobywając w nich 3 gole. Debiutował w kadrze za kadencji Paulo Sousy w meczu z San Marino we wrześniu 2021 roku. Już w debiucie zanotował asystę.