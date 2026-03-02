Zieliński czy Calhanoglu? Inter przed decyzją, która może zdecydować o mistrzostwie

Inter Mediolan w niedzielę 8 marca zagra z Milanem w derbowym spotkaniu w ramach 28. kolejki Serie A. La Gazzetta dello Sport informuje, że nie wiadomo, kto zagra w środku pola Nerazzurrich. Będzie to Piotr Zieliński lub Hakan Calhanoglu. Włosi rozpisują się, że decyzja Cristiana Chivu może przesądzić o losach scudetto.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński albo Calhanoglu na Derby Mediolanu. Chivu ma dylemat

Inter Mediolan wypracował sobie po 27. kolejkach Serie A dziesięciopunktową przewagę nad Milanem, który zajmuje 2. miejsce w tabeli. Nadchodzące spotkanie, które odbędzie się w niedzielę (8 marca), może przesądzić o losach mistrzostwa Włoch. W przypadku zwycięstwa Nerazzurri będą mieć aż trzynaście punktów przewagi nad bezpośrednim kandydatem do walki o tytuł.

La Gazzetta dello Sport poświęciła artykuł dot. wyjściowego składu Interu Mediolan. Okazuje się, że Piotr Zieliński wcale nie może być pewny występu od pierwszych minut. Według włoskiej gazety Cristian Chivu zastanawia się pomiędzy Polakiem a Hakanem Calhanoglu.

Szkoleniowiec powinien wybrać tylko jednego z nich, ale istnieje scenariusz, w którym obaj pojawią się na boisku. W takim przypadku reprezentant Turcji zagrałby jako cofnięty rozgrywający, a Zieliński byłby ustawiony nieco wyżej. La Gazzetta dello Sport opisuje decyzje, którą musi podjąć Chivu jako kluczową w kontekście walki o scudetto. Szanse Polaka na występ od początku szacują na 50 procent.

Zieliński w tym sezonie wyrósł na lidera Interu Mediolan. Reprezentant Polski imponuje formą, czego dowodem jest 6 bramek i 2 asysty w 36 meczach. Ostatnio Zieliński oddał rzut karny Calhanoglu, który zdobył gola w starciu z Genoą. W pomeczowym wywiadzie wyjaśnił, dlaczego sam nie podszedł do jedenastki. 32-latek nie tak dawno wrócił po kontuzji i ma na swoim koncie w tym sezonie 24 mecze.