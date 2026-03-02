Zieliński z zaskakującą reakcją. Znamy wytłumaczenie

18:32, 2. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  DAZN

Piotr Zieliński zaskoczył reakcją w meczu Inter - Genoa. Reprezentant Polski zrezygnował z wykonywania rzutu karnego. Hakan Calhanoglu w rozmowie z DAZN wypowiedział się na temat zachowania kolegi z zespołu.

Hakan Calhanoglu i Piotr Zieliński (Inter - Genoa)
Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu i Piotr Zieliński (Inter - Genoa)

Zieliński „pomógł” Calhanoglu

Inter zaliczył kompromitującą porażkę w 1/16 finału Ligi Mistrzów, ale pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. Po 27 meczach Nerazzurri prowadzą w Serie A z dziesięciopunktową przewagą nad Milanem. W ostatniej kolejce drużyna Cristiana Chivu pokonała 2:0 Genoę, a 76 minut w tym spotkaniu rozegrał Piotr Zieliński.

W 70. minucie reprezentant Polski miał wykonywać rzut karny, ale ostatecznie do jedenastki podszedł Hakan Calhanoglu. Dlaczego doszło do tej zmiany? 32-latek wytłumaczył to w rozmowie z DAZN.

– Zapytałem Zielińskiego, czy czuje się na siłach, aby wykonać rzut karny. Wróciłem po długiej przerwie i to on powinien był wykonać ten rzut, ale zostawił go mnie. Cieszę się, staram się odzyskać rytm – przyznał Turek.

– Nie jest łatwo sobie z tym poradzić. Wracasz po kontuzji i znów musisz odpocząć od gry. Cieszę się, że wróciłem. Nie jest łatwo sobie z tym poradzić. Zawsze chcesz wrócić, a potem dochodzi do kolejnej kontuzji. Ten gol dodaje mi energii i entuzjazmu: cieszę się, że wróciłem. Staram się odzyskać rytm. Cieszę się z wygranej – dodał Calhanoglu.

