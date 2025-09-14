Zalewski odpalił w Atalancie. Gol i asysta w meczu z Lecce [WIDEO]

Nicola Zalewski z golem i asystą! Fantastyczny mecz Polaka
Nicola Zalewski ma za sobą dość zawrotne lato, jeśli chodzi o przynależność klubową. Od stycznia przebywał na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Nerazzurri zdecydowali się wykupić reprezentanta Polski z AS Romy, lecz przy pierwszej lepszej okazji sprzedali go z zyskiem. Warto dodać, że transfer wahadłowego wzbudził duże kontrowersje we Włoszech, a sprawą zainteresował się Codacons.
Atalanta zapłaciła za polskiego piłkarza ok. 16 milionów euro. Zalewski od początku pobytu w Bergamo stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Dużym zaufaniem obdarzył go Ivan Jurić, który miał okazję pracować z 23-latkiem podczas pobytu w Romie.
Zalewski odpłacił się za kredyt zaufania w trzecim występie w barwach La Dei. W niedzielę (14 września) Atalanta podejmowała przed własną publicznością Lecce. Reprezentant Polski w pierwszej połowie zanotował asystę bezpośrednio z rzutu rożnego.
Gospodarze od początku meczu stwarzali zagrożenie ze stałych fragmentów gry. W końcu w 37. minucie Zalewski dośrodkował futbolówkę w pole karne, a tam najwyżej do piłki wyskoczył Giorgio Scalvini, który otworzył wynik spotkania, zdobywając pierwszą bramkę.
Fakt, że był jednym z najlepszych zawodników na boisku, udowodnił w 70. minucie. Po podaniu Nikoli Krstovicia zdecydował się na strzał zza pola karnego, który finalnie zakończył się premierowym golem w barwach La Dei.