Zalewski odpalił w Atalancie. Gol i asysta w meczu z Lecce [WIDEO]

Nicola Zalewski rozegrał fantastyczne zawody w meczu przeciwko Lecce. Reprezentant Polski zdobył pierwszą bramkę oraz asystę w barwach Atalanty. Na swoim koncie ma już trzy spotkania w klubie.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski z golem i asystą! Fantastyczny mecz Polaka

Nicola Zalewski ma za sobą dość zawrotne lato, jeśli chodzi o przynależność klubową. Od stycznia przebywał na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Nerazzurri zdecydowali się wykupić reprezentanta Polski z AS Romy, lecz przy pierwszej lepszej okazji sprzedali go z zyskiem. Warto dodać, że transfer wahadłowego wzbudził duże kontrowersje we Włoszech, a sprawą zainteresował się Codacons.

Atalanta zapłaciła za polskiego piłkarza ok. 16 milionów euro. Zalewski od początku pobytu w Bergamo stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Dużym zaufaniem obdarzył go Ivan Jurić, który miał okazję pracować z 23-latkiem podczas pobytu w Romie.

Zalewski odpłacił się za kredyt zaufania w trzecim występie w barwach La Dei. W niedzielę (14 września) Atalanta podejmowała przed własną publicznością Lecce. Reprezentant Polski w pierwszej połowie zanotował asystę bezpośrednio z rzutu rożnego.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 🅰️



Idealne dośrodkowanie Polaka z rzutu rożnego 👌 i Giorgio Scalvini bez żadnego problemu pakuje piłkę do siatki! ⚽️ #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/j1XQexVtRv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 14, 2025

Gospodarze od początku meczu stwarzali zagrożenie ze stałych fragmentów gry. W końcu w 37. minucie Zalewski dośrodkował futbolówkę w pole karne, a tam najwyżej do piłki wyskoczył Giorgio Scalvini, który otworzył wynik spotkania, zdobywając pierwszą bramkę.

🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐄𝐄𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 ⚽🔥



Polak dorzuca gola do asysty, co za meczycho w jego wykonaniu! 😍



Najlepszy na boisku! 🔝 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/2IBqSzEtdC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 14, 2025

Fakt, że był jednym z najlepszych zawodników na boisku, udowodnił w 70. minucie. Po podaniu Nikoli Krstovicia zdecydował się na strzał zza pola karnego, który finalnie zakończył się premierowym golem w barwach La Dei.