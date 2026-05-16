Borussia Dortmund chce napastnika z Premier League. Szykuje się wielki powrót

22:52, 16. maja 2026
Paweł Wątorski
Źródło: TEAMtalk

Borussia Dortmund planuje wzmocnienie ofensywy przed kolejną kampanią. Nick Woltemade z Newcastle United jest monitorowany przez niemiecki klub - informuje serwis "TEAMtalk".

Niko Kovac
Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Nick Woltemade łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund zakończyła sezon 1. Bundesligi na drugim miejscu i już przygotowuje się do letniego okna transferowego. Jednym z głównych priorytetów władz klubu ma być wzmocnienie ofensywy. Coraz więcej mówi się o możliwym odejściu Serhou Guirassy’ego. Choć Gwinejczyk był najlepszym strzelcem Borussii w rozgrywkach ligowych, jego przyszłość w Dortmundzie stoi pod znakiem zapytania.

Według informacji przekazanych przez „TEAMtalk”, w kręgu zainteresowań dortmundczyków znajduje się Nick Woltemade z Newcastle United. Klub z Signal Iduna Park od dłuższego czasu monitoruje rozwój 24-letniego napastnika. Sam piłkarz poważnie rozważa odejście z Premier League po rozczarowującym sezonie na St. James’ Park.

Niemiec nie ukrywa, że chciałby wrócić do Bundesligi lub dołączyć do innego topowego klubu w Europie, gdzie mógłby ponownie odgrywać kluczową rolę. Woltemade trafił do Newcastle po bardzo udanym okresie w VfB Stuttgart. Sroki zapłaciły za niego 75 milionów euro.

W obecnym sezonie napastnik rozegrał 49 spotkań w barwach angielskiego klubu, zdobył 10 bramek i zanotował pięć asyst. Kontrakt Niemca obowiązuje aż do czerwca 2031 roku. Powrót Woltemade do ojczyzny może stać się realny, jeśli sam zawodnik zacznie mocniej naciskać na transfer.

