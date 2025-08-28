Zalewski w centrum afery! Włosi chcą śledztwa ws. transferu

Nicola Zalewski latem został wykupiony przez Inter Mediolan, a następnie sprzedany do Atalanty. Codacons, czyli organizacja zajmująca się ochroną interesów konsumentów zamierza złożyć doniesienie do prokuratury pod zarzutem fikcyjnej nadwyżki kapitałowej.

Codacons zgłosi transfer Zalewskiego do włoskiej prokuratury

Nicola Zalewski podczas zimowego okna transferowego trafił do Interu Mediolan na zasadzie wypożyczenia. W czerwcu Nerazzurri zdecydowali się wykupić piłkarza AS Romy za kwotę 6 milionów euro. Niedługo później reprezentant Polski ponownie zmienił klub. Tym razem na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Atalanty Bergamo, która zapłaciła za niego 16 milionów euro.

Z Włoch napływają szokujące informacje, ponieważ Codacons, czyli organizacja zajmująca się ochroną interesów konsumentów ma w planach złożyć zawiadomienie do prokuratury. Powodem ma być rzekoma fikcyjna nadwyżka kapitałowa związana z transferem. Inter na transakcji z udziałem Zalewskiego wypracował zysk w postaci 10 milionów euro. W skrócie Codacons uważa, że Zalewski został sprzedany za zbyt dużą kwotę w porównaniu do jego rzeczywistej wartości.

– Kwota transferu wskazuje, że wartość rynkowa piłkarza wzrosła o 18 083 euro za każdą faktycznie rozegraną minutę. Dane te wskazywałyby na wzrost wartości rynkowej, który wydaje się nieproporcjonalny w stosunku do realnego wykorzystania sportowego zawodnika. Operacja wygenerowała natychmiastowy efekt księgowy w postaci nadwyżki kapitałowej wynoszącej 10 mln euro w bilansie Interu. Jednakże rzeczywista wartość ekonomiczna zawodnika – biorąc pod uwagę jego ograniczone wykorzystanie w składzie oraz okoliczności sportowe – jawi się jako nieproporcjonalna wobec kwot podanych przy transferze – pisze Codacons w swoim oświadczeniu.

Niewykluczone, że cała sytuacja będzie miała swój finał w sądzie. Do Prokuratury przy sądzie w Mediolanie oraz Prokuratury Federalnej Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC) ma trafić zawiadomienie ws. możliwej fikcyjnej nadwyżki kapitałowej Interu Mediolan.

– Domagamy się otwarcia dogłębnego i szybkiego śledztwa w sprawie transferu Nicoli Zalewskiego, ze szczególnym i skrupulatnym uwzględnieniem aspektów księgowych oraz rzeczywistej adekwatności wartości ekonomicznych zadeklarowanych przy operacjach, w ramach których zawodnik przeszedł z Romy do Interu, a następnie z Interu do Atalanty. Wnioskuje się, aby dochodzenie skupiło się na zgodności pomiędzy faktyczną wartością piłkarza – opartą na kryteriach sportowych, technicznych i rynkowych – a oficjalnie zaksięgowanymi kwotami w poszczególnych etapach transferów, w celu ustalenia, czy miały miejsce ewentualne fikcyjne zawyżenia służące do uzyskania sztucznie napompowanych nadwyżek kapitałowych – dodał Codacons.