Zalewski oberwał od trenera. Te słowa mogą niepokoić

Nicola Zalewski i cała Atalanta zaprezentowała się słabo w meczu z Udinese Calcio. Po tym spotkaniu trener Ivan Jurić powiedział kilka gorzkich słów nt. Polaka.

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski skrytykowany za grę obronną

Nicola Zalewski to jeden z najciekawszych piłkarzy reprezentacji Polski. Lewy wahadłowy lub też skrzydłowy bardzo dobrze spisuje się w narodowych barwach, ale co jakiś czas pojawiają się problemy w klubie. Po odejściu z AS Romy do Interu Mediolan otrzymywał on mniej szans do gry, ale gdy pojawił się na murawie, to zbierał dobre opinie. Tego lata jednak Nicola zdecydował się na zmianę barw i przeniósł się za kilkanaście milionów euro do Atalanty Bergamo.

Pierwsze mecze ofensywnego gracza reprezentacji Polski w nowych barwach były bardzo optymistyczne, a można nawet powiedzieć, że nieco zaskakujące. Zalewski zbierał bardzo dobre recenzje, ale w ostatnim czasie jest nieco gorzej. Polak ma problemy na boisku i to odbija się na ocenach włoskich mediów, ale trenera. Po ostatniej porażce z Udinese, trener Ivan Jurić na konferencji prasowej powiedział kilka gorzkich słów nt. skrzydłowego.

– Ma wielki talent, ale musi ciężko pracować i nauczyć się, że sam talent nie wystarczy. Stara się, ale musi poprawić grę w obronie – powiedział trener Ivan Jurić na konferencji prasowej po meczu z Udinese Calcio.

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał do tej pory dziewięć spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę. 23-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 17 milionów euro. Jego kontrakt w Bergamo wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

