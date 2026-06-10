Kadra Jordanii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Jordanii na mundial 2026
Reprezentacja Jordanii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 2 czerwca. Selekcjoner Jamal Sellami wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Yazid Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)
Obrońcy: Ihsan Haddad (Al-Hussein), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Mohammed Abu Hashish (Al-Karma), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Anas Badawi (Al-Faisaly), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein)
Pomocnicy: Mohammed Al-Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Ibrahim Sadeh (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
Napastnicy: Mohammed Abu Zrayq (Raja Casablanca), Mousa Al-Tamari (Rennes), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Ali Olwan (Al-Sailiaya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)
Selekcjoner: Jamal Sellami
Z kim gra Jordania w grupie MŚ 2026?
Jordańczycy rywalizują w grupie J. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Austrią. Drugim przeciwnikiem będzie Jordania, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Argentyną.
Terminarz reprezentacji Jordanii w grupie J:
- 17 czerwca 2026, godz. 06:00 – Austria – Jordania (Santa Clara),
- 23 czerwca 2026, godz. 05:00 – Jordania – Algieria (Santa Clara),
- 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Jordania – Argentyna (Arlington)
Drużyna prowadzona przez Jamala Sellamiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecz z Argentyną odbędzie się w Arlington, a spotkania z Austrią i Algierią zostaną rozegrane w Santa Clarze.