Kadra Jordanii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

13:17, 10. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Kadra Jordanii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Jamala Sellamiego, listę powołanych oraz terminarz meczów Jordanii w grupie J.

Mousa Al-Tamari
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Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Mousa Al-Tamari

Kadra Jordanii na mundial 2026

Reprezentacja Jordanii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 2 czerwca. Selekcjoner Jamal Sellami wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Yazid Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

Obrońcy: Ihsan Haddad (Al-Hussein), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Mohammed Abu Hashish (Al-Karma), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Anas Badawi (Al-Faisaly), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein)

Pomocnicy: Mohammed Al-Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Ibrahim Sadeh (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)

Napastnicy: Mohammed Abu Zrayq (Raja Casablanca), Mousa Al-Tamari (Rennes), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Ali Olwan (Al-Sailiaya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)

Selekcjoner: Jamal Sellami

Z kim gra Jordania w grupie MŚ 2026?

Jordańczycy rywalizują w grupie J. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Austrią. Drugim przeciwnikiem będzie Jordania, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Argentyną.

Terminarz reprezentacji Jordanii w grupie J:

  • 17 czerwca 2026, godz. 06:00 – Austria – Jordania (Santa Clara),
  • 23 czerwca 2026, godz. 05:00 – Jordania – Algieria (Santa Clara),
  • 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Jordania – Argentyna (Arlington)

Drużyna prowadzona przez Jamala Sellamiego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecz z Argentyną odbędzie się w Arlington, a spotkania z Austrią i Algierią zostaną rozegrane w Santa Clarze.

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