Zagłębie Lubin ma perełkę! Chcą go już kluby z Bundesligi

Zagłębie Lubin wkrótce może sporo zarobić na transferze Marcela Reguły. Skrzydłowy Miedziowych jest już na radarze m.in. RB Salzburg oraz klubów z Bundesligi, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Utalentowany gracz Zagłębia wzbudza zainteresowanie

Zagłębie Lubin z pewnością w tym sezonie spisuje się powyżej oczekiwań. Wielu przed startem sezonu spodziewało się, że Miedziowi będą mieli problem z utrzymaniem w lidze, ale pomimo tych spekulacji, radzą sobie oni znacznie lepiej i można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z ciekawszych obecnie ekip w PKO Ekstraklasie.

Z pewnością imponować może to, że w zespole Leszka Ojrzyńskiego wyróżnia się kilku młodych graczy, w tym przede wszystkim Marcel Reguła. Zagłębie Lubin słynie bowiem ze swojej bardzo dobrej akademii, a 19-letni skrzydłowy jest jej wychowankiem. Dobre występy w tym sezonie powodują, że znalazł się on na radarze zagranicznych klubów. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, sprowadzeniem Marcela Reguły zainteresowany jest RB Salzburg oraz kilka klubów z Bundesligi.

Miedziowi mają liczyć na spory zarobek na swoim piłkarzu. Marzeniem jest nawet pobicie rekordu transferowego, a więc otrzymanie kwoty przynajmniej pięciu milionów euro. W tym sezonie Marcel Reguła rozegrał do tej pory 13 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2006 na 2 miliony euro. Na jego koncie są także już występy w kadrze do lat 21.

