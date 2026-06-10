Kadra Portugalii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Portugalii na mundial 2026
Reprezentacja Portugalii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 19 maja. Selekcjoner Roberto Martinez wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting); Ricardo Velho (Genclerbirligi)
Obrońcy: Diogo Dalot (Man Utd); Matheus Nunes (Man City), Nélson Semedo (Fenerbahçe SK), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Man City); Tomas Araujo (Benfica)
Pomocnicy: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man Utd), Bernardo Silva (Man City)
Napastnicy: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
Selekcjoner: Roberto Martinez
Z kim gra Portugalia w grupie MŚ 2026?
Portugalczycy rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z DR Konga. Drugim przeciwnikiem będzie Uzbekistan, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Kolumbią.
Terminarz reprezentacji Portugalii w grupie K:
- 17 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – DR Konga (Houston),
- 23 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – Uzbekistan (Houston),
- 28 czerwca 2026, godz. 01:30 – Kolumbia – Portugalia (Miami)
Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecz z Kolumbią odbędzie się w Miami, a spotkania z DR Konga i Uzbekistanem zostaną rozegrane w Houston.