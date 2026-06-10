Kadra Portugalii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Portugalii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Roberto Martineza, listę powołanych oraz terminarz meczów Portugalii w grupie K.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kadra Portugalii na mundial 2026

Reprezentacja Portugalii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 19 maja. Selekcjoner Roberto Martinez wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting); Ricardo Velho (Genclerbirligi)

Obrońcy: Diogo Dalot (Man Utd); Matheus Nunes (Man City), Nélson Semedo (Fenerbahçe SK), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Man City); Tomas Araujo (Benfica)

Pomocnicy: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man Utd), Bernardo Silva (Man City)

Napastnicy: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Selekcjoner: Roberto Martinez

Z kim gra Portugalia w grupie MŚ 2026?

Portugalczycy rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z DR Konga. Drugim przeciwnikiem będzie Uzbekistan, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Kolumbią.

Terminarz reprezentacji Portugalii w grupie K:

17 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – DR Konga (Houston),

23 czerwca 2026, godz. 19:00 – Portugalia – Uzbekistan (Houston),

28 czerwca 2026, godz. 01:30 – Kolumbia – Portugalia (Miami)

Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecz z Kolumbią odbędzie się w Miami, a spotkania z DR Konga i Uzbekistanem zostaną rozegrane w Houston.