Typer na mundial: Dołącz do gry!

Dołącz do naszego konkursu i rywalizuj w klasyfikacji generalnej oraz w ligach prywatnych ze znajomymi. Do wygrania 2 bilety na mecz reprezentacji Polski!

Alamy Na zdjęciu: Typuj mecze mistrzostw świata!

Już w czwartek zostanie rozegrany pierwszy ze 104 meczów Mundialu 2026. Jak zawsze, w trakcie wielkich imprez piłkarskich, zapraszamy do wspólnej zabawy w typowanie wyników na stronie typer.goal.pl. Na zwycięzcę „Typera na mundial” czekają 2 bilety na wrześniowy mecz reprezentacji Polski ufundowane przez partnera naszego konkursu bukmachera STS. Sprawdź kursy i promocje przygotowane przez STS na każdy mecz mistrzostw świata.

Pamiętaj, że w naszym typerze możesz zakładać ligi prywatne, w których możesz rywalizować ze znajomymi. Zapraszamy! Jeśli brałeś już udział w Typerze Ekstraklasy lub Typerze na Euro to nie musisz zakładać nowego konta na stronie typer.goal.pl. Również wcześniej utworzone ligi prywatne są nadal dostępne.

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Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego regulaminem. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będziemy prowadzili klasyfikację generalną (ranking turniejowy) obejmującą wszystkie mecze mistrzostw świata rozgrywane od 11/06/2026 do 19/05/2029. Mecze fazy pucharowej zostaną dodane do typera w trakcie trwania turnieju.

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.