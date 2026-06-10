Kadra Austrii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Austrii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Ralfa Rangnicka, listę powołanych oraz terminarz meczów Austrii w grupie J.

DeFodi GmbH & Co. KG/ Alamy Na zdjęciu: Konrad Laimer

Kadra Austrii na mundial 2026

Reprezentacja Austrii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 18 maja. Selekcjoner Ralf Rangnick wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilzno), Patrick Pentz (Brondby)

Obrońcy: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottehham), Stefan Posch (Mainz 05), David Alaba (Real Madryt), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia)

Pomocnicy: Xaver Schlager (RB Lipsk), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brema), Christoph Baumgartner (RB Lipsk), Konrad Laimer (Bayern Monachium), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC)

Napastnicy: Marko Arnautovic (Crvena zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz)

Selekcjoner: Ralf Rangnick

Z kim gra Austria w grupie MŚ 2026?

Austriacy rywalizują w grupie J. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Jordanią. Drugim przeciwnikiem będzie Argentyna, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Algierią.

Terminarz reprezentacji Austrii w grupie J:

17 czerwca 2026, godz. 06:00 – Austria – Jordania (Santa Clara),

22 czerwca 2026, godz. 19:00 – Argentyna – Austria (Arlington),

28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Algieria – Austria (Kansas City)

Drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Algierią odbędzie się w Santa Clarze, a spotkania z Argentyną zostanie rozegrane w Arlington, a pojedynek z Algierią zaplanowano w Kansas City.