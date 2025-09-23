Zalewski kontuzjowany! Opuści zgrupowanie reprezentacji

Nicola Zalewski w ostatnim meczu Atalanta - Torino doznał kontuzji. Według informacji serwisu Tuttomercatoweb.com Polak doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Przerwa w grze ma potrwać 2/3 tygodnie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

2/3 tygodnie – tyle będzie pauzować Nicola Zalewski

Nicola Zalewski latem dwukrotnie zmienił klub. Najpierw został wykupiony po wypożyczeniu przez Inter Mediolan. Następnie kilka tygodni później za kwotę ok. 16 milionów euro przeniósł się do innego włoskiego zespołu. Nowym pracodawcą Polaka została Atalanta.

W zespole La Dei chciał go nowy szkoleniowiec Ivan Jurić. Chorwat doskonale zna reprezentanta Polski z czasów wspólnego pobytu w AS Romie. Dlatego też Zalewski bardzo szybko wywalczył miejsce w wyjściowym składzie, stając się kluczowym zawodnikiem. Do tej pory rozegrał 4 mecze, za każdym razem wychodząc na boisko w pierwszym składzie. W tym czasie zdobył jedną bramkę i asystę.

Na nieszczęście zarówno Zalewskiego, jak i Atalanty, ale również reprezentacji Polski w spotkaniu z Torino doznał kontuzji. 23-latek musiał opuścić boisko już w 10. minucie. Na wtorek zaplanowane były dokładne badania. Ich wyniki potwierdziły, że doszło do uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Jak podaje serwis Tuttomercatoweb.com czeka go od dwóch do trzech tygodni przerwy.

Oznacza to, że Zalewski prawie na pewno opuści październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni w najbliższym czasie zmierzą się z Litwą i Nową Zelandią. Filippo Davide Di Santo przekazał, że Zalewski wróci dopiero po prerwie międzynarodowej.