Bruno Fernandes zapisał się na kartach historii Manchesteru United. Portugalczyk został po raz piąty wybrany graczem sezonu Czerwonych Diabłów. Kapitan tym samym stał się rekordzistą pod tym względem.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United jeszcze przed końcem sezonu ogłosił wyniki na najlepszego piłkarza sezonu. Zaskoczenia nie było. Bruno Fernandes otrzymał nagrodę Sir Matta Busby’ego i tym samym stał się rekordzistą klubu. To piąte takie wyróżnienie Portugalczyka i żadnemu innemu piłkarzowi dotychczas nie udało się osiągnąć lepszego wyniku.

Bruno Fernandes wyprzedził w tej klasyfikacji Davida De Geę oraz Cristiano Ronaldo. Obaj piłkarze czterokrotnie zostali wybierani najlepszymi graczami sezonu. Przyszłość obecnego kapitana Czerwonych Diabłów będzie prawdopodobnie wciąż pisana na Old Trafford. Portugalczyk może jeszcze bardziej wyśrubować ten rekord.

Nagroda Sir Matta Busby’ego przyznawana jest od 1988 roku i trafia do najlepszego piłkarza sezonu Manchesteru United w głosowaniu kibiców. Początkowo funkcjonowała pod nazwą „MUFC Members Player of the Year”, jednak po śmierci legendarnego szkoleniowca zmieniono ją na cześć Sir Matta Busby’ego – twórcy słynnych „Busby Babes” i pierwszego trenera, który poprowadził angielski klub do triumfu w Pucharze Europy.

Pierwszym laureatem nagrody został Brian McClair, a na przestrzeni lat odbierali ją najwięksi piłkarze w historii Czerwonych Diabłów, m.in. Eric Cantona, Roy Keane, Wayne Rooney czy Cristiano Ronaldo. Dziś wyróżnienie uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych indywidualnych trofeów w klubie, bo o jego zdobyciu decydują sami kibice Manchesteru United.