Nicola Zalewski już w 10. minucie zakończył mecz przeciwko Torino. Gwiazda Atalanty Bergamo nabawiła się kontuzji mięśniowej. Polak został zastąpiony na boisku przez Raoula Bellanovę.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski kontuzjowany!

Nicola Zalewski w letnim okienku transferowym dwukrotnie zmieniał klub. Początkowo reprezentant Polski został wykupiony przez Inter Mediolan. Jednak później wahadłowy zasilił szeregi Atalanty Bergamo. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. 23-latek znakomicie odnalazł się w nowym zespole i zaczął odgrywać w nim kluczową rolę.

W niedzielne popołudnie Nicola Zalewski wybiegł w podstawowym składzie Atalanty Bergamo na mecz ligowy z Torino. Reprezentant Polski jednak chciałby jak najszybciej zapomnieć o tym występie. 23-latek już w 10. minucie opuścił plac gry, będąc zmieniony przez Raoula Bellanovę. Wahadłowy nabawił się bowiem mięśniowego urazu.

Obecnie trudno powiedzieć, jak poważna jest kontuzja Nicola Zalewskiego. Zawodnik Atalanty dopiero po powrocie do Bergamo przejdzie szczegółowe badania. Z pewnością trzeba będzie poczekać kilka dni na więcej informacji. Najważniejszą oczywiście będzie przybliżona data powrotu reprezentanta Polski na boisko.

Nicola Zalewski dotychczas zaliczył cztery występy w koszulce Atalanty Bergamo. 23-latek najlepsze spotkanie zaliczył przed tygodniem przeciwko Lecce. Polak wówczas wpisał się na listę strzelców, a także miał na swoim koncie asystę.