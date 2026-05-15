Manchester United wybrał nowego trenera. Wszystko jasne

Manchester United wybrał trenera na przyszły sezon. Jak poinformował Fabrizio Romano na stanowisku pozostanie Michael Carrick. Kontrakt zostanie podpisany do połowy 2028 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Michael Carrick podpisze kontrakt z Man United do 2028 roku

Manchester United po dwóch latach przerwy wraca do Ligi Mistrzów. Choć na początku sezonu trudno było sobie wyobrazić, że Czerwone Diabły skończą w TOP4 Premier League, tak zatrudnienie Michaela Carricka wszystko zmieniło. Pod wodzą Anglika drużyna zaczęła nie tylko lepiej grać, ale także punktować. Warto zaznaczyć, że pokonali m.in. Liverpool i Manchester City.

Carrick był do tej pory zatrudniony jako szkoleniowiec tymczasowy z umową do końca sezonu. Zarząd preferował zatrudnienie kogoś innego o większym doświadczeniu. Natomiast były piłkarz obronił się wynikami i nie pozostawił wątpliwości, kto powinien prowadzić 20-krotnych mistrzów Anglii. Fabrizio Romano przekazał, że 44-latek zostanie zatrudniony na stałe przez klub z Old Trafford.

Nowy kontrakt ma obowiązywać przez następne dwa lata, czyli do czerwca 2028 roku. Znajdzie się w nim opcja automatycznego przedłużenia o kolejny rok. Obie strony w najbliższym czasie złożą podpis pod umową. Słowne porozumienie zostało osiągnięte.

Czerwone Diabły skończą bieżący sezon na 3. miejscu w Premier League. Carrick prowadził Manchester United w 15 meczach. Jego bilans to 10 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki. Pod jego wodzą zespół zdobywa średnio 2,20 punktu na mecz.