Manchester United wybrał nowego trenera. Wszystko jasne

16:21, 15. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United wybrał trenera na przyszły sezon. Jak poinformował Fabrizio Romano na stanowisku pozostanie Michael Carrick. Kontrakt zostanie podpisany do połowy 2028 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Michael Carrick podpisze kontrakt z Man United do 2028 roku

Manchester United po dwóch latach przerwy wraca do Ligi Mistrzów. Choć na początku sezonu trudno było sobie wyobrazić, że Czerwone Diabły skończą w TOP4 Premier League, tak zatrudnienie Michaela Carricka wszystko zmieniło. Pod wodzą Anglika drużyna zaczęła nie tylko lepiej grać, ale także punktować. Warto zaznaczyć, że pokonali m.in. Liverpool i Manchester City.

Carrick był do tej pory zatrudniony jako szkoleniowiec tymczasowy z umową do końca sezonu. Zarząd preferował zatrudnienie kogoś innego o większym doświadczeniu. Natomiast były piłkarz obronił się wynikami i nie pozostawił wątpliwości, kto powinien prowadzić 20-krotnych mistrzów Anglii. Fabrizio Romano przekazał, że 44-latek zostanie zatrudniony na stałe przez klub z Old Trafford.

Nowy kontrakt ma obowiązywać przez następne dwa lata, czyli do czerwca 2028 roku. Znajdzie się w nim opcja automatycznego przedłużenia o kolejny rok. Obie strony w najbliższym czasie złożą podpis pod umową. Słowne porozumienie zostało osiągnięte.

Czerwone Diabły skończą bieżący sezon na 3. miejscu w Premier League. Carrick prowadził Manchester United w 15 meczach. Jego bilans to 10 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki. Pod jego wodzą zespół zdobywa średnio 2,20 punktu na mecz.

