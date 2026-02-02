Patryk Peda wyrósł na jednego z beneficjentów świetnej serii Palermo. Polski obrońca regularnie wychodzi w pierwszym składzie zespołu, który od dziesięciu meczów nie przegrał w Serie B i realnie walczy o bezpośredni awans do Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Peda

Palermo w grze o awans, Peda coraz ważniejszy

Patryk Peda od kilku lat rozwija swoją karierę poza Polską. 23-latek od wyjazdu z Legii Warszawa związany był już z trzema włoskimi klubami. Trzykrotny reprezentant Polski jest aktualnie związany z grającym na zapleczu Serie A, Palermo. Dość nieoczekiwanie Polak stał się cichym bohaterem swojej drużyny.

Peda jeszcze kilka tygodni temu łączony był z transferem do innego zespołu Serie B. Zainteresowanie nim wprost wyrażał Virtus Entella, a konkretnie prezes tego zespołu.

– Styczniowe okno transferowe, jak wiemy, jest zawsze bardzo skomplikowane. Z pewnością będziemy pracować nad wzmocnieniem składu. Corona to jeden z zawodników, którzy mogliby do nas pasować, podobnie jak obrońca Peda. To dwaj zawodnicy, których uważnie obserwujemy – mówił prezes klubu Antonio Gozzi.

23-letni Polak nieoczekiwanie umocnił się w wyjściowym składzie Palermo. Peda swoją dobrą formę potwierdził w wygranym 3:0 meczu z Bari. Trzykrotny reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie w pięciu z sześciu ostatnich meczów.

Zespół, którego trenerem jest Filippo Inzaghi, nie przegrał żadnego z dziesięciu ostatnich spotkań. Awans do Serie A to realna perspektywa, ponieważ Palermo do wicelidera traci tylko pięć oczek.

