Liverpool wciąż myśli o transferze gwiazdy. To byłby hit

21:25, 25. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Liverpool chce wzmocnić defensywę. Jak podaje The Times, The Reds mogą pozyskać gwiazdę Serie A w okazyjnej cenie.

Arne Slot
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Dumfries wciąż opcją dla Liverpoolu. Wystarczy 25 mln euro

Liverpool planuje ruchy na letnie okno transferowe. Jednym z celów jest wzmocnienie prawej strony defensywy. Dlatego na radarze The Reds od pewnego czasu znajduje się Denzel Dumfries.

Obrońca Interu Mediolan ma w kontrakcie wpisaną klauzulę wykupu na poziomie około 25 milionów euro. To stosunkowo niska kwota jak na zawodnika z takim doświadczeniem. Dlatego wydaje się, że byłaby to dobra okazja transferowa.

Angielski gigant chce zwiększyć głębię składu. W tym sezonie Jeremie Frimpong oraz Conor Bradley często zmagali się z urazami. Dlatego klub chce zabezpieczyć tę pozycję. 30-latek często włącza się do ataku, a jednocześnie daje stabilność z tyłu, dlatego miałby pasować do stylu gry zespołu Arne Slota.

Reprezentant Holandii ma duże doświadczenie zarówno w Serie A, jak i w kadrze narodowej na najwyższym poziomie. Mógłby więc od razu wzmocnić angielską drużynę. Liverpool był zainteresowany pozyskaniem Dumfriesa już w zimowym okienku, ale wtedy nie doszło do konkretów.

Teraz sytuacja może się zmienić. Na dodatek w zespole gra już kilku Holendrów, co może ułatwić adaptację i przekonać zawodnika do przeprowadzki.

Zobacz także: Arsenal nawiązał kontakt ws. dużego transferu! 60 mln na stole

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości