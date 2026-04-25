Liverpool wciąż myśli o transferze gwiazdy. To byłby hit

Dumfries wciąż opcją dla Liverpoolu. Wystarczy 25 mln euro
Liverpool planuje ruchy na letnie okno transferowe. Jednym z celów jest wzmocnienie prawej strony defensywy. Dlatego na radarze The Reds od pewnego czasu znajduje się Denzel Dumfries.
Obrońca Interu Mediolan ma w kontrakcie wpisaną klauzulę wykupu na poziomie około 25 milionów euro. To stosunkowo niska kwota jak na zawodnika z takim doświadczeniem. Dlatego wydaje się, że byłaby to dobra okazja transferowa.
Angielski gigant chce zwiększyć głębię składu. W tym sezonie Jeremie Frimpong oraz Conor Bradley często zmagali się z urazami. Dlatego klub chce zabezpieczyć tę pozycję. 30-latek często włącza się do ataku, a jednocześnie daje stabilność z tyłu, dlatego miałby pasować do stylu gry zespołu Arne Slota.
Reprezentant Holandii ma duże doświadczenie zarówno w Serie A, jak i w kadrze narodowej na najwyższym poziomie. Mógłby więc od razu wzmocnić angielską drużynę. Liverpool był zainteresowany pozyskaniem Dumfriesa już w zimowym okienku, ale wtedy nie doszło do konkretów.
Teraz sytuacja może się zmienić. Na dodatek w zespole gra już kilku Holendrów, co może ułatwić adaptację i przekonać zawodnika do przeprowadzki.
