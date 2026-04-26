Manchester United obserwuje sytuację gwiazdy Premier League

Manchester United może poważnie wzmocnić swój skład w najbliższym okienku transferowym. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się bowiem gwiazdor Aston Villi, Morgan Rogers - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Morgan Rogers wzbudza coraz większe zainteresowanie przed nadchodzącym letnim okienkiem transferowym. 23-letni Anglik rozgrywa bardzo udany sezon w Aston Villi, gdzie należy do najjaśniejszych postaci zespołu Lwów. Dzięki swojej wszechstronności może grać aż na trzech pozycjach – jako skrzydłowy, ofensywny pomocnik lub napastnik. Nic więc dziwnego, że jego sytuację bacznie monitorują czołowe kluby z topowych europejskich lig.

Jednym z najbardziej zainteresowanych zespołów ma być Manchester United. Według Ekrema Konura Czerwone Diabły szukają piłkarza, który wniósłby trochę więcej dynamiki, kreatywności oraz skuteczności do formacji ofensywnej. Rogers idealnie wpisuje się w ten profil, a jego młody wiek dodatkowo działa na korzyść transferu. Problemem może okazać się jednak wysoka cena oczekiwana przez Aston Villę, wynosząca około 100 milionów euro.

Morgan Rogers, którego przymierza się również do PSG czy Bayernu Monachium, rozwijał się w akademii Manchesteru City, a później występował również w Middlesbrough FC. Na Villa Park trafił w 2024 roku i bardzo szybko stał się ważnym ogniwem ekipy z Birmingham. W trwającej kampanii rozegrał 49 meczów, zdobył 12 bramek oraz zaliczył 9 asyst. Jeżeli utrzyma formę, to latem może zostać bohaterem głośnej przeprowadzki do jednej z potęg.