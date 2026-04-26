Barcelona zastanawia się nad przyszłością gwiazdora. Ten chce zostać

FC Barcelona jest o krok od mistrzostwa Hiszpanii i jednocześnie planuje zmiany przed nowym sezonem. Według Sportu sytuacja Ronalda Araujo pozostaje niejasna, choć sam piłkarz wysyła wyraźny sygnał.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Araujo chce odzyskać swoją pozycję w Barcelonie

Ronald Araujo znajduje się w gronie zawodników, których rola w zespole uległa zmianie w trakcie sezonu. Obrońca nie jest obecnie pierwszym wyborem Hansiego Flicka. W hierarchii wyprzedzają go Eric Garcia oraz Gerard Martin. Mimo tej sytuacji Urugwajczyk nie rozważa odejścia z klubu. Według Alfredo Martineza jest przekonany, że może odwrócić swoją sytuację. Wierzy, że ponownie stanie się ważnym elementem drużyny.

Piłkarz podchodzi do przyszłości z determinacją i spokojem. Nie traci pewności siebie mimo ograniczonej liczby występów. Jego celem jest powrót do podstawowego składu w kolejnym sezonie. Istotnym momentem dla obrońcy będzie nadchodzący mundial. Zawodnik traktuje turniej jako szansę na odbudowę swojej pozycji. Dobre występy w reprezentacji mają pomóc mu także w klubie.

W obecnym sezonie Araujo rozegrał tylko 10 meczów ligowych od pierwszej minuty. Zdobył trzy bramki. Statystyki pokazują jego potencjał, ale nie zmieniają aktualnej roli.

Barcelona wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie jego przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że kluczowe będą najbliższe miesiące. Rozstrzygnięcie może zapaść dopiero po zakończeniu mundialu. Defensor nie może być pewny swojego miejsca w Katalonii.

