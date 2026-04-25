Borussia Dortmund – SC Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

Borussia Dortmund zmierzy się z Freiburgiem na Signal Iduna Park w ramach 31. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (26 kwietnia) o godz. 17:30. Piłkarze BVB przegrali dwa spotkania z rzędu.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia Dortmund Freiburg

Borussia – Freiburg: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się z Freiburgiem na Signal Iduna Park w ostatnim spotkaniu 31. kolejki 1. Bundesligi. Choć piłkarze BVB stracili już szanse na mistrzostwo Niemiec, wciąż walczą o utrzymanie drugiego miejsca w tabeli. Dwie porażki z rzędu sprawiły jednak, że RB Lipsk zbliżył się do dortmundczyków na zaledwie dwa punkty.

Z kolei zespół Juliana Schustera zajmuje solidne 7. miejsce. W środku tygodnia Freiburg odpadł z Pucharu Niemiec na etapie półfinału. Czerwono-Biali mają jednak za sobą dwa kolejne zwycięstwa na wyjazdach i do Dortmundu przyjadą z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Mimo to więcej argumentów przemawia za gospodarzami. Moim zdaniem Borussia przełamie się i zdobędzie pełną pulę. Mój typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

Borussia – Freiburg: ostatnie wyniki

W miniony weekend Borussia niespodziewanie przegrała na wyjeździe z TSG Hoffenheim (1:2). Co prawda Serhou Guirassy trafił do siatki w końcówce spotkania, ale gospodarze zadali decydujący cios w 98. minucie. Wcześniej zespół BVB uległ także Bayerowi Leverkusen (0:1). Przed słabszą serią podopieczni Niko Kovaca prezentowali jednak dobrą formę, pokonując kolejno VfB Stuttgart (2:0), Hamburger SV (3:2) oraz FC Augsburg (2:0).

Piłkarze z Freiburga w miniony czwartek po dogrywce przegrali ze Stuttgartem (1:2) i tym samym odpadli z Pucharu Niemiec. Wcześniej drużyna Juliana Schustera notowała udane występy. Wygrała z Heidenheim (3:1), Mainz (1:0), a także dwukrotnie pokonała Celtę Vigo w Lidze Europy (3:0 i 3:1).

Borussia – Freiburg: historia

W grudniu Borussia zremisowała z Freiburgiem (1:1). Goście kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce kartce Jude’a Bellinghama. Jednak wcześniejsze cztery starcia padły łupem dortmundczyków. Ostatnie starcie na Signal Iduna Park zakończyło się pewnym triumfem gospodarzy (4:0).

Borussia – Freiburg: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami niedzielnej potyczki na Signal Iduna Park są gracze BVB. Kurs na zwycięstwo dortmundczyków w ofertach bukmacherów wynosi około 1.38. Z kolei zwycięstwo Freiburga można obstawić z kursem mniej więcej 7.75, a remis 5.10.

Borussia Dortmund Remis Freiburg 1.38 5.00 7.75 1.38 5.10 7.50 1.38 5.10 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 20:01

Borussia – Freiburg: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Bensebaini, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Brandt, Svensson – Beier, Silva

SC Freiburg: Atubolu – Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Scherhant – Holer

Borussia – Freiburg: sonda

Borussia – Freiburg: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – SC Freiburg w ramach 31. kolejki 1. Bundesligi rozpocznie się w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3 oraz w serwisie elevensports.pl.

