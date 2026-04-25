Widzew Łódź – Motor Lublin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To niezwykle ważny pojedynek dla ekipa prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 14:45.

Widzew Łódź – Motor Lublin, typy i przewidywania

Widzew Łódź zmierzy się z Motorem Lublin w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier Widzewiacy mają na koncie 33 punkty i zajmują 17. miejsce w tabeli, walcząc o wydostanie się ze strefy spadkowej. Motorowcy z dorobkiem 39 oczek plasują się na 8. pozycji, więc mogą ze spokojem patrzeć w górę klasyfikacji. To zapowiada ciekawy pojedynek, w którym stawka będzie szczególnie wysoka dla gospodarzy. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w tę niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 14:45.

W tej potyczce typuję zwycięstwo Widzewa Łódź. Uważam, że ekipa Widzewiaków zrobi wszystko, co w jej mocy, by zgarnąć komplet punktów. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Widzewa Łódź jest stosunkowo dobra, ponieważ w zespole gospodarzy zabraknie jedynie Christophera Chenga. W Motorze Lublin lista nieobecnych będzie dłuższa – nie zagrają bowiem Ivan Brkić, Paweł Stolarski oraz Kacper Plichta. Duże osłabienia po stronie ekipy gości mogą mieć większy wpływ na jej dyspozycję w najbliższym pojedynku.

Widzew Łódź – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Obie drużyny w ostatnim czasie rywalizowały wyłącznie na ligowym podwórku. Widzew Łódź przegrał 1:2 z Radomiakiem Radom oraz pokonał Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 1:0. Z kolei Motor Lublin uległ GKS-owi Katowice 2:3 i zremisował 1:1 z Rakowem Częstochowa. Poprzednie wyniki obu ekip pokazują dość nierówną formę przed nadchodzącym starciem.

Widzew Łódź – Motor Lublin, historia

Historia bezpośrednich spotkań Widzewa Łódź z Motorem Lublin w ostatnim czasie przemawia na korzyść drużyny z Lubelszczyzny. W pięciu poprzednich meczach ekipa Motorowców odniosła bowiem trzy zwycięstwa, zespół Widzewiaków wygrał raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To pokazuje sporą przewagę Motoru nad Widzewem.

Widzew Łódź – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi mniej więcej 1.80, typ na zwycięstwo Motoru Lublin to około 4.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50.

Widzew Łódź Motor Lublin 1.82 3.50 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 14:04

Widzew Łódź – Motor Lublin, przewidywane składy

Widzew: Drągowski – Isaac, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Alvarez, Selahi, Shehu – Kornvig, Bergier, Fornalczyk

Motor: Tratnik – Santos, Ede, Matthys, Luberecki – Łabojko – Ndiaye, Wolski, Rodrigues, Bradly van Hoeven – Czubak

Widzew Łódź – Motor Lublin, transmisja meczu

Pojedynek między Widzewem Łódź a Motorem Lublin będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Robert Skrzyński i Maciej Łuczak. Początek rywalizacji na Stadionie Widzewa Łódź już w tę niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 14:45.

