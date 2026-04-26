Te decyzje Flicka pokazały, kto odejdzie z Barcelony

FC Barcelona odniosła ważne zwycięstwo nad Getafe i przybliżyła się do tytułu mistrzowskiego. Występ drużyny oraz decyzje Hansiego Flicka ujawniły jednak istotne wskazówki dotyczące przyszłości składu.

Decyzje Flcika mówią więcej niż słowa

FC Barcelona zaprezentowała dojrzały i skuteczny futbol w starciu z Getafe. Zespół kontrolował przebieg meczu i nie pozwolił rywalowi na groźne kontry. Bramki Fermina i Rashforda przypieczętowały zasłużone zwycięstwo. Spotkanie było ważnym testem dla kilku zawodników walczących o swoją pozycję. Szczególną uwagę zwróciła sytuacja Marcusa Rashforda. Anglik rozpoczął mecz na ławce i pojawił się dopiero w drugiej połowie.

Mimo zdobytej bramki jego pozycja w zespole nie jest pewna. Trener wyraźnie nie traktuje go jako pierwszego wyboru nawet przy brakach kadrowych. To sugeruje, że klub może nie zdecydować się na wykup zawodnika. Mimo to, Anglik chce pozostać w Katalonii.

Istotny sygnał dotyczy także lewej strony defensywy. Joao Cancelo ponownie otrzymał miejsce w wyjściowym składzie mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych. Tym samym wyprzedza obecnie Alejandro Balde w hierarchii.

Równie wymowna była sytuacja w środku pola. Marc Casado nie otrzymał szansy nawet przy ograniczonych opcjach kadrowych. Trener postawił na inne rozwiązania, co jasno wskazuje na jego dalsze plany.

Decyzje personalne Flicka układają się w spójną całość. Wskazują, którzy zawodnicy będą odgrywać kluczową rolę w przyszłym sezonie. Jednocześnie pokazują, kto może opuścić klub w najbliższym oknie transferowym.

