Arbeloa pod ostrzałem hiszpańskich mediów. Mocne słowa o jego pracy

Real Madryt znalazł się pod rosnącą presją po remisie 1:1 z Realem Betis. Według hiszpańskich mediów coraz więcej wątpliwości dotyczy pracy trenera Alvaro Arbeloi.

Alvaro Arbeloa

Arbeloa krytykowany za pracę w Realu

Real Madryt nie spełnił oczekiwań w ważnym momencie sezonu. Zamiast zdecydowanej reakcji pojawiła się frustracja zarówno na boisku, jak i poza nim. Wypowiedzi trenera po meczu tylko spotęgowały napięcie. Alvaro Arbeloa ponownie zwrócił uwagę na decyzje sędziowskie. Takie podejście nie zostało dobrze przyjęte przez media. Wielu ekspertów uważa, że problemy drużyny są znacznie głębsze.

W programie El Larguero padły bardzo mocne słowa pod adresem szkoleniowca. – Trzymanie się sędziowania po takim występie pokazuje brak odpowiedzialności jako trenera – oceniono. Krytyka dotyczyła unikania analizy gry zespołu.

Dyskusja szybko nabrała ostrzejszego tonu i objęła także wyniki drużyny. – Skupianie się na sędziach wydaje mi się smutne – dodano w audycji. Podkreślono, że seria spotkań nie spełnia standardów klubu.

Najostrzejsze słowa padły ze strony dziennikarza Antonio Romero. – Arbeloa próbuje tłumaczyć to, co wydarzyło się na boisku, tym czego nauczył się od Mourinho – powiedział. Wskazał również na niezrozumiałe decyzje personalne.

Romero podważył konkretne wybory trenera podczas meczu. – Dlaczego wprowadza Alabę, który jest praktycznie na emeryturze, gdy ma Asensio – pytał. Zwrócił też uwagę na brak reakcji w innych sytuacjach. Na koniec padła wyjątkowo mocna ocena sytuacji szkoleniowca. – Arbeloa może unika rozmów o futbolu, bo czuje się sportowo skończony – stwierdził Romero. Nastroje wokół trenera wyraźnie się pogarszają.

