Borussia Dortmund zainteresowała się stoperem ligowego rywala

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Danilho Doekhi

Danilho Doekhi może trafić do Borussii Dortmund

Danilho Doekhi podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej odejdzie z Unionu Berlin. Kontrakt 27-letniego stopera z obecnym klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a zawodnik nie planuje przedłużenia umowy z aktualnym pracodawcą. Holenderski defensor chce bowiem spróbować nowego wyzwania i wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze. W związku z tym mierzący 190 centymetrów środkowy obrońca wzbudza zainteresowanie kilku zespołów z czołowych lig europejskich.

Awansem sportowym bez wątpienia byłyby dla niego przenosiny do Borussii Dortmund. Według nowych informacji Ekrema Konura klub z Signal Iduna Park jest zainteresowany sprowadzeniem Doekhiego. Szkoleniowiec ekipy BVB – Niko Kovac – miałby widzieć byłego młodzieżowego reprezentanta Holandii w swojej drużynie jako ważne wzmocnienie defensywy. Urodzony w Rotterdamie piłkarz mógłby znacząco podnieść jakość formacji obronnej dortmundczyków, a jego pozyskanie za darmo byłoby atrakcyjną okazją rynkową.

Danilho Doekhi z powodzeniem występuje w Unionie Berlin od lipca 2022 roku, kiedy trafił tam na zasadzie wolnego transferu z Vitesse Arnhem. Od tego czasu stał się jednym z kluczowych elementów defensywy stołecznego zespołu. W trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył 7 bramek oraz zanotował 1 asystę, co jak na środkowego obrońcę jest bardzo dobrym wynikiem. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 15 milionów euro.