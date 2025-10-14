Włosi przekazali nowe wieści ws. Zalewskiego. Wróci na ten mecz?!

Nicola Zalewski jest już gotowy do gry i wrócił do treningów z zespołem. W ostatnim czasie Polak zmagał się z kontuzją mięśniową. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Calciomercato".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski / Alamy

Zalewski gotowy na najbliższą ligową kolejkę

Nicola Zalewski to z pewnością jeden z tych reprezentantów Polski, który do tej pory w tym sezonie może się podobać kibicom. Przypomnijmy, lewy skrzydłowy lub też wahadłowy zmienił latem klub i na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo. Głównym celem było poszukanie regularnej gry i to się udało, bowiem do tej pory Polak mógł liczyć na pewny plac.

W ostatnim czasie przytrafił się Zalewskiemu jednak uraz mięśniowy, który wyeliminował go na kilka tygodni z gry oraz treningów. Z tego też powodu opuścił on październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Teraz jednak wszystko jest już dobrze i według najnowszych informacji przekazanych przez „Calciomercato”, Nicola Zalewski wraca już do treningów z zespołem i będzie gotowy do gry na najbliższy mecz przeciwko Lazio.

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie cztery mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. 23-letni reprezentant Polski na poziomie włoskiej Serie A ma już 99 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 17 milionów euro, a jego umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

