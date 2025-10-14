Real Madryt zgodził się na sprzedaż gwiazdora. 250 milionów i koniec

Real Madryt ustalił, że jest gotowy sprzedaż Viniciusa Juniora najbliższego lata. Warunek jest jeden, trzeba zapłacić za gwiazdora przynajmniej 250 milionów euro, o czym poinformował Sacha Tavolieri ze "Sky Sport CH".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Real gotowy sprzedać Viniciusa Juniora

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i od początku kampanii pokazuje, że w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, będzie liczył się w walce o najwyższe trofea i jest nawet faworytem do ich zdobycia. Obecnie Królewscy zajmują bowiem pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej La Liga, a z kolei w Lidze Mistrzów po dwóch meczach mają komplet punktów.

Dobra forma zespołu Xabiego Alonso ma jednak także swoje ciemne strony. W ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się przecież o niezadowoleni ze swojej pozycji w zespole Viniciusa Juniora. Brazylijczyk miał skarżyć się m.in. na fakt, że gra zbyt mało, a jego rola nie jest już tak niezbędna, jak miało to miejsce do tej pory. Z tego też powodu spekulowano na temat transferu.

Teraz jednak pierwszy raz od początku temat odejścia Viniciusa wydaje się być absolutnie realny. Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri ze „Sky Sport CH”, Real Madryt ustalił, że zgodzi się na sprzedaż Viniciusa Juniora. Jedynym warunkiem jest cena, którą trzeba za niego zapłacić. Mowa o przynajmniej 250 milionach euro.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał dla Realu Madryt 10 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego reprezentanta Brazylii na 150 milionów euro. Jego umowa z Los Blancos wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

