PSG rusza po gwiazdy giganta. Może wydać aż 230 mln euro na transfery!

14:21, 13. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fichajes

PSG jest zainteresowane dwoma zawodnikami Atletico Madryt. Według portalu Fichajes francuski gigant może wydać nawet 230 mln euro.

Luis Enrique
Obserwuj nas w
Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG może wydać 230 mln euro za dwóch zawodników Atletico

Paris Saint-Germain zamierza przeznaczyć gigantyczne środki na wzmocnienie składu. Głównym celem Luisa Enrique został Julian Alvarez, który błyszczy w barwach Atletico Madryt. Zdaniem hiszpańskiego szkoleniowca argentyński napastnik idealnie pasuje do zespołu z Parc des Princes. Jak podaje „Fichajes” Paryżanie są gotowi wyłożyć za niego aż 150 milionów euro.

26-latek znajduje się także na liście życzeń Barcelony, ale Katalończycy nie mają takich funduszy. Francuzi chcą wykorzystać swoją przewagę finansową i szybko domknąć hitowy transfer.

Drugą gwiazdą z Metropolitano, która ma trafić do Francji jest Marc Pubill. Młody defensor stał się odkryciem sezonu po tym, jak Diego Simeone przesunął go na środek obrony.

Klauzula odstępnego za 22-latka wynosi aktualnie 80 milionów euro. Dla zwycięzcy zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów nie jest to przeszkoda, ponieważ widzi w nim ogromny potencjał.

Z drugiej strony podobnie do Alvareza, stoper cieszy się zaufaniem sztabu szkoleniowego Los Colchoneros, a klub chce zaoferować mu nowy kontrakt. Mimo to wizja gry pod wodzą Luisa Enrique i w jednym z najbogatszych klubów świata może przekonać obu zawodników do zmiany otoczenia.

W związku z tym Atletico może zarobić aż 230 milionów euro. Taki zastrzyk gotówki pozwoliłby Hiszpanom na kupno kilku klasowych następców. Według źródła władze z Metropolitano mają teraz niemały dylemat.

Zobacz także: Ferran Torres przerwał milczenie. Tam chce grać w przyszłym sezonie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości