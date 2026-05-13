PSG rusza po gwiazdy giganta. Może wydać aż 230 mln euro na transfery!

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG może wydać 230 mln euro za dwóch zawodników Atletico

Paris Saint-Germain zamierza przeznaczyć gigantyczne środki na wzmocnienie składu. Głównym celem Luisa Enrique został Julian Alvarez, który błyszczy w barwach Atletico Madryt. Zdaniem hiszpańskiego szkoleniowca argentyński napastnik idealnie pasuje do zespołu z Parc des Princes. Jak podaje „Fichajes” Paryżanie są gotowi wyłożyć za niego aż 150 milionów euro.

26-latek znajduje się także na liście życzeń Barcelony, ale Katalończycy nie mają takich funduszy. Francuzi chcą wykorzystać swoją przewagę finansową i szybko domknąć hitowy transfer.

Drugą gwiazdą z Metropolitano, która ma trafić do Francji jest Marc Pubill. Młody defensor stał się odkryciem sezonu po tym, jak Diego Simeone przesunął go na środek obrony.

Klauzula odstępnego za 22-latka wynosi aktualnie 80 milionów euro. Dla zwycięzcy zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów nie jest to przeszkoda, ponieważ widzi w nim ogromny potencjał.

Z drugiej strony podobnie do Alvareza, stoper cieszy się zaufaniem sztabu szkoleniowego Los Colchoneros, a klub chce zaoferować mu nowy kontrakt. Mimo to wizja gry pod wodzą Luisa Enrique i w jednym z najbogatszych klubów świata może przekonać obu zawodników do zmiany otoczenia.

W związku z tym Atletico może zarobić aż 230 milionów euro. Taki zastrzyk gotówki pozwoliłby Hiszpanom na kupno kilku klasowych następców. Według źródła władze z Metropolitano mają teraz niemały dylemat.

